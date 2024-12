Bitcoin News: Crash auf 70.000 $? Das wird jetzt gefährlich

Die Verluste weiten sich in den letzten 24 Stunden aus. Bitcoin fällt erneut auf 95.000 US-Dollar zurück. Die zwischenzeitliche Erholung, die die wertvollste Kryptowährung der Welt bereits in Richtung 100.000 US-Dollar brachte, ist beendet. Nun baut BTC dennoch die Marktdominanz zuletzt weiter aus, da eben die 7 Prozent Kursverluste in der vergangenen Woche noch moderat erscheinen. Ethereum verlor 15 Prozent, bei Dogecoin waren es mehr als 20 Prozent.

Dennoch könnte die Korrektur erst starten. Denn ein führender Analyst hält einen weiteren Bitcoin-Crash bis auf 70.000 US-Dollar für möglich.

Bitcoin Analyse: Schlüsselsupport vor 70.000 $ - was kommt jetzt?

Die Metrik URPD (UTXO Realized Price Distribution) zeigt, bei welchen Preisniveaus Bitcoin in der Vergangenheit bewegt wurde. Diese analysiert die Verteilung von UTXOs (sogenannten Unspent Transaction Outputs) und ordnet sie den jeweiligen realisierten Preisen zu. Diese Daten helfen, Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren, da sie Bereiche mit hoher Aktivität und Akkumulation hervorheben.

The key support zone for Bitcoin $BTC now lies between $97,041 and $93,806. If this critical demand area doesn't hold, we could see a sharp drop to $70,085, as there's minimal support below. pic.twitter.com/cHdr5mKxhi - Ali (@ali_charts) December 22, 2024

Laut dem führenden Analysten Ali Martinez liegt die aktuelle Schlüssel-Unterstützungszone für Bitcoin zwischen 93.806 und 97.041 US-Dollar. Sollte diese kritische Nachfragezone durchbrochen werden, bestehe demnach die Gefahr eines drastischen Kursrückgangs auf 70.085 US-Dollar. Grund hierfür ist das Fehlen signifikanter Unterstützungsbereiche unterhalb dieser Zone. Martinez betont, dass das Halten dieser Preisspanne entscheidend ist, um einen größeren Crash zu vermeiden. Die On-Chain-Daten zeigen, dass dort eine hohe Akkumulation stattgefunden hat, aktuell befindet sich der Bitcoin-Kurs exakt inmitten dieses Supports. Doch es gibt auch Hoffnung auf eine positive Kursentwicklung.

Die Santiment-Metrik "Bitcoin Ratio of Positive and Negative Comments" misst die Stimmung innerhalb der Krypto-Community anhand sozialer Medien. Ein hoher Wert deutet auf optimistische Marktteilnehmer hin, während ein niedriger Wert Pessimismus signalisiert. Extreme Werte, ob positiv oder negativ, können auf Überhitzung oder Panik hindeuten.

BREAKING: Crypto's further flush has sent Bitcoin's crowd sentiment down to its most negative statistical point of the year. Vocal traders are now showing severe FUD, and that's good news for contrarians who know markets move the opposite direction of retail's expectations. https://t.co/lYvTWbRX25 pic.twitter.com/AfhVJwRHlj - Santiment (@santimentfeed) December 22, 2024

Analysten von Santiment berichtet aktuell in einem Beitrag auf X, dass die Stimmung gegenüber Bitcoin einen Jahrestiefpunkt erreicht habe. Die Daten zeigen eine deutliche Zunahme negativer Kommentare und FUD unter Tradern. Diese pessimistische Marktstimmung wird oft als Kontraindikator betrachtet. Historisch gesehen folgen auf extreme FUD-Phasen häufig Kursanstiege. Für antizyklische Investoren bietet diese Situation Chancen, da sie gegen den vorherrschenden Trend handeln. Eine Trendwende scheint möglich.

