XRP Prognose: Stablecoin entwickelt sich wie Memecoin - Ripple noch zu retten?

Zu einer Katastrophe entwickelte sich der Start des Ripple Stablecoin RLUSD, welcher einigen Investoren hohe Verluste bescherte. Führt dies nun zu einer ähnlichen Katastrophe wie bei dem Stablecoin von TERRA/LUNA oder kann sich XRP retten? Erfahren Sie dies und alles über den künftigen Ausblick jetzt im folgenden Beitrag.

Ripple Stablecoin RLUSD gerät außer Kontrolle

Eigentlich wurde der Ripple Stablecoin RLUSD vor der Einführung überprüft. Dennoch hat dessen Start für einen Skandal gesorgt. So hat er sich bereits von dem US-Dollar entkoppelt, an welchen dieser ursprünglich gebunden ist, da er auch mit dieser Währung in einem Verhältnis von 1 zu 1 abgesichert ist.

So erlebte jemand aus der Krypto-Community, wie der RLUSD-Preis bis auf 2,70 USD angestiegen ist. Die bekannte Ripple-Unterstützerin Amelie hat auf X ein Foto geteilt, auf dem in der Ripple-Wallet Xaman sogar ein Preis in Höhe von 511,24 XRP pro 1 RLUSD angezeigt wurde. Zum damaligen Wechselkurs entsprach dies einem RLUSD-Preis in Höhe von 1.200 USD.

Allerdings war dieser Beitrag vom 11. Dezember und somit vor dem offiziellen Release, was somit kein Drama darstellen würde. Jedoch gibt es noch weitere Berichte von Personen, welche durch diesen Fehler einen finanziellen Verlust erlitten haben.

So hat ein Nutzer am 17. Dezember um 13:00 Uhr für 10.000 XRP nur 100 RLUSD erhalten. An diesem Tag notierte der XRP-Kurs bei rund 2,60 USD. Somit hat er rund 26.815 USD für 100 RLUSD bezahlt, was das 268-Fache des Preises ist. Dementsprechend hat sich der Ripple-Stablecoin eher wie ein Memecoin entwickelt.

Investor tauscht 10.000 XRP in 100 RLUSD | Quelle: XRP Explorer

Mittlerweile hat sich der RLUSD-Preis laut den Angaben von CMC und CoinGecko stabilisiert, wobei er auf CG merkwürdigerweise erst seit dem 18. Dezember, also einen Tag später, gelistet ist. Möglicherweise soll somit das Missgeschick kaschiert werden.

Auch andere Stablecoins haben sich schon von dem US-Dollar entkoppelt wie TerraUSD, was damals zu einem hohen Wertverlust geführt hat. Während es früher das Ende für das Kryptoprojekt bedeutete, scheint dies nun für Ripple nicht der Fall zu sein. Zudem gab es auch bei anderen Stablecoins zuvor ähnliche Phänomene wie USDC, USDD, TUSD und USDP.

XRP Kurs-Prognose: Kann sich XRP erholen oder kommt eine Korrektur?

Noch am 17. Dezember hat der Kurs des XRP-Coins von der positiven Nachricht des RLUSD-Release profitiert und zeitweise ein Tagesplus von fast 11 % verzeichnet. Allerdings wurde ein Teil dieses dann schnell wieder aufgegeben, wobei sich der XRP-Coin seitdem sogar in einer Korrekturphase befunden hat.

Dennoch zeigt die Entwicklung, dass das Problem mit der Koppelung an den US-Dollar nun mittlerweile behoben wurde. Allerdings ging die Korrektur noch deutlich länger, was auf den breiten Kryptomarkt zurückzuführen ist.

Dieser konnte nicht von der Zinssenkung um 25 Basispunkte profitieren. Denn für das kommende Jahr gehen die Erwartungen der Notenbanker in Form der Dot Plots nur noch von zwei anstelle von drei Zinssenkungen aus.

Dot Plots | Quelle: Federal Reserve

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die zuletzt wieder leicht gestiegenen Inflationsdaten aus den USA. Ebenso wirkt sich die Politik von Donald Trump aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen preistreibend aus.

Somit kann die Notenbank nicht so dovish agieren, wie sich dies einige Kryptoinvestoren gewünscht hätten. Ebenso äußerte Jerome Powell, der Fed-Vorsitzende, dass er nicht vorhat, Bitcoin als Reserve für die Notenbank zu erwerben. Diese könnte aber auch eine strategische Lüge der Fed sein.

Temporär könnte die Korrektur noch etwas weitergehen, wobei einige sogar mit einem Crash rechnen. Andere erwarten hingegen bis Mitte nächsten Jahres die nächsten Allzeithochs des Kryptomarktes.

Angesichts der aktuellen Verbreitung und den technologischen Eigenschaften von Ripple im Vergleich zu Solana und anderen Layer-1s sowie den bisher nur geringen Gebühreneinnahmen bei einem Ersatz des SWIFT-Netzwerkes, wobei diese dann immer noch niedriger als von Ethereum und Solana wären, ist XRP stark überbewertet.

Sofern der RLUSD auf Ethereum genutzt wird, ist auch die Frage, ob es dann wirklich XRP einen Vorteil bringt, da ODL möglicherweise auf anderen Chains nicht unterstützt wird. Allerdings könnte sich dies auch ändern.

Viele euphorische XRP-Evangelisten stört die hohe Bewertung anscheinend nicht, da sie bereits jetzt die erwartete Massenadoption des Coins in Japan und den USA antizipieren. Aber auch die Spende von Ripple an die Regierung und die Beraterrolle von dem Ripple-Geschäftsführer in dieser könnten XRP positiv beeinflussen. Somit kann die Rally noch deutlich weitergehen.

XRP-Konkurrent Solaxy will die Eigenschaften von Solana verbessern

Während Solana schon deutlich schneller als Ripple ist, müssen die Nutzer dafür einen rund fünfmal so hohen Preis zahlen. Nun wurde jedoch eine neue Solana-Skalierungslösung gestartet, welche unter anderem für eine höhere Geschwindigkeit, niedrigere Gebühren, eine höhere Liquidität, mehr Entwickler und vor allem Nutzer sorgen will.

Dies soll durch eine Brücke zwischen den beiden nach TVL (Total Value Locked) wertvollsten Blockchains Ethereum und Solana geschehen. Somit wird sich die starke Verbreitung dieser zunutze gemacht sowie das Beste aus beiden Ökosystemen kombiniert.

Allerdings sollen nicht nur die Skalierungsprobleme der beiden Blockchains überwunden werden. Ebenso löst es endlich das Solana-Problem, dass es in fast der Hälfte der Fälle zu Transaktionsabbrüchen kommt. Dies reduziert wiederum die Effizienz dieser maßgeblich, da diese dafür mehrere Anläufe benötigen.

Somit will das Team die ersten Solana-Layer-2 entwickeln, um auch diese zukunftssicher aufzustellen. Denn aufgrund des hohen Nutzerwachstums und der explodierenden Transaktionen in immer mehr unterschiedlichen Sektoren muss diese auch für diese hohe Nachfrage gerüstet sein.

Genau an dieser Stelle setzt Solaxy an, welches die Transaktionen auf einer effizienteren Sidechain bündelt und dann zusammengefasst auf den Layer-1s speichert. Somit macht es sich die doppelte Sicherheit der beiden Blockchains zunutze. Aber auch die bedeutende Liquidität in dem Ethereum-Ökosystem kann somit leichter nutzbar gemacht werden.

Solaxy positioniert sich als Memecoin, da selbst Litecoin dies in diesem Jahr getan hat, weil es ansonsten kaum noch Aufmerksamkeit erhalten hat - diese Strategie wirkte laut dem X-Profil hervorragend. Ebenso konnte Solaxy mit dem Presale in der ersten Woche schon mehr als 4,4 Mio. USD einwerben.

Interessierte könnten die $SOLX-Coins, welche ein wenig an den erfolgreichen Presale von Pepe Unchained erinnern, noch rabattiert für 0,001576 USD kaufen. Aufgrund des implementierten Preiserhöhungsmechanismus ist jedoch ein schnelles Handeln vorteilhaft. Zudem beträgt die Staking-Rendite noch 888 %.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.