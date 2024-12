Port Vila, Vanuatu, 23, Dezember 2024 (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/15-years/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=apac_apac_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_apacv15_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_brandingtvc_tmbtbr25) veranstaltete in Bangkok ein spektakuläres APAC-Galadinner, anlässlich seines 15-jährigen Bestehens, das einen Meilenstein in Bezug auf Erfolge und Partnerschaften darstellte. Der Abend brachte Vantage-Kunden, Partner, Bildungsanbieter und das APAC-Team zusammen, um den gemeinsamen Erfolg und die Innovation zu feiern.Marc Despallieres, Leiter für Strategie und Trading von Vantage, war Ehrengast der Veranstaltung, die das Engagement von Vantage für die Stärkung der Händler und die Förderung einer kollaborativen Gemeinschaft widerspiegelte. "Diese Feier ist der Höhepunkt von 15 Jahren Wachstum, Innovation und Partnerschaft. Sie ist ein Beweis für das Vertrauen, das unsere Kunden und Partner in uns setzen, und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, die Zukunft des Handels zu gestalten", sagte Marc in seiner Keynote.An diesem Abend wurden herausragende Leistungen mit der Verleihung zahlreicher Auszeichnungen gewürdigt, mit denen wichtige Beiträge zum Erfolg von Vantage gewürdigt wurden:1. Partner des Jahres2. Bester Bildungsanbieter3. Am schnellsten wachsende Partner4. Auszeichnung für die beste EA-Entwicklung5. Auszeichnung für den besten InfluencerDiese Auszeichnungen heben die Zusammenarbeit und die Innovation hervor, die für die Entwicklung von Vantage entscheidend waren.An der Gala nahmen das prominente thailändische Power-Paar Lydia Sarunrat Deane (https://www.instagram.com/lydiasarunrat/?hl=en) und Matthew Deane (https://www.instagram.com/matthew.deane1/?hl=en) teil, ein Beweis für die dauerhaften Partnerschaften von Vantage. Matthew Deane, der bekannte Schauspieler und Moderator, war der charismatische Moderator des Abends. Lydia Sarunrat Deane, eine Star-Performerin, lieferte eine atemberaubende musikalische Darbietung, die das Publikum begeisterte. Die Teilnehmer wurden auch mit den neuesten Errungenschaften des Vantage-App-Teams, insbesondere im Bereich Copy Trading, und den neuesten Meilensteinen der Kampagne vertraut gemacht.Der Abend gipfelte in einer aufregenden Enthüllung des Vantage F1-Autos, begleitet von der Premiere des Videos "Ultimate Trading Machine". Für die Gäste gab es außerdem spannende Verlosungen, bei denen Apple-Produkte verlost wurden. Der Hauptpreis - eine Rolex Submariner "Starbucks" - war ein Highlight des Abends.Das APAC-Gala-Dinner in Bangkok stand ganz im Zeichen der 15-jährigen Führungsrolle, der Innovation und des Engagements von Vantage für seine Kunden und die Gemeinschaft. Mit Blick auf die Zukunft wird Vantage weiterhin Trader unterstützen und sinnvolle Verbindungen weltweit fördern.Weitere Informationen über den Weg und die Erfolge von Vantage finden Sie unter Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/15-years/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=apac_apac_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_apacv15_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_brandingtvc_tmbtbr25).Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/15-years/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=apac_apac_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_apacv15_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_brandingtvc_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2578649/Vantage.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-feiert-15-jahre-exzellenz-beim-apac-gala-dinner-in-bangkok-302338063.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100927414