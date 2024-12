Reaktionen auf Magdeburg: Wie handlungsfähig sind die Behörden? ++ in dieser Woche: Sondersitzung Innenausschuss und Kontrollgremium Nachrichtendienste ++ Scholz mit "Hauab"-Rufen in Magdeburg empfangen ++ Faeser will neue Gesetze beschließen, hat aber EU-Antiterrorrichtlinien noch nicht umgesetzt ++ Fragen der internationalen Presse ++ Elon Musk lobt AfD ++ INSA-Umfrage: Vorsprung für Alice Weidel ++ TE-Energiewendewetterbericht ++ D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...