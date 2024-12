Nach zähen langen Verhandlungen haben sich Volkswagen und die IG Metall am Freitag geeinigt (DER AKTIONÄR berichtete: "Update Volkswagen: VW-Konzern erzielt Durchbruch bei Tarifverhandlung"). Volkswagen will künftig mit gut 35.000 Beschäftigten weniger auskommen und über 700.000 Autos im Jahr weniger produzieren. Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben.Die Sparpläne von Volkswagen entsprechen VW-Chef Oliver Blume zufolge vom Umfang her einer Verringerung der Produktionskapazität ...

