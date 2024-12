FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Gewinnmitnahmen in der vergangenen Woche dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag erst einmal sammeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels mit 19.916 Punkten moderat im Plus. Kurz vor dem Jahresende dürften geringe Handelsumsätze und damit verbunden womöglich erratische Bewegungen das Geschehen prägen.

Der Dax hatte zuletzt die Marke von 20.000 Punkten aus den Augen verloren. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsprognose die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst. Der Dax war am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Monatsbeginn gefallen und die vorangegangene Jahresend-Rally großteils wieder eingebüßt. Für 2024 steht noch ein Gewinn von knapp 19 Prozent zu Buche.

Im Handelsverlauf am Freitag hatten bereits positiv aufgenommene Inflationssignale aus den USA für eine Stabilisierung gesorgt./bek/mis