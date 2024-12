Zusätzliche finanzielle Förderung aufgrund erfolgreicher Nominierung eines Wirkstoffkandidaten

USD 7.3 Mio. zur Unterstützung der Entwicklung des Antibiotikums BAL2420 (LptA-Inhibitor) hin zu ersten klinischen Studien am Menschen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Allschwil, 23. Dezember 2024

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zusätzliche Fördergelder in Höhe von USD 7.3 Mio. von CARB-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) erhalten hat. CARB-X ist eine global agierende, gemeinnützige partnerschaftliche Initiative, welche die Frühphasen-Entwicklung antibakterieller Wirkstoffe fördert. Die Anschluss-Finanzierung unterstützt die Entwicklung von Basileas neuartigem Antibiotika-Kandidaten BAL2420 (LptA-Inhibitor) hin zum Beginn der ersten klinischen Studien am Menschen, der für Mitte 2026 erwartet wird.

Dr. Laurenz Kellenberger, Chief Scientific Officer von Basilea, sagte: «Wir freuen uns über die fortdauernde Unterstützung von CARB-X für die Entwicklung dieses vielversprechenden First-in-class-Wirkstoffkandidaten. LptA-Inhibitoren haben das Potenzial, einen ungedeckten medizinischen Bedarf bei der Behandlung schwerer, durch gramnegative Bakterien verursachter Infektionen im Krankenhaus zu adressieren. Wir freuen uns darauf, mit CARB-X zusammenzuarbeiten, um BAL2420 Patientinnen und Patienten zugänglich zu machen.»

BAL2420 gehört zu einer der wenigen neuen Antibiotika-Klassen, die sich derzeit in Entwicklung befinden. Es richtet sich gegen LptA, einen Teil der Lipopolysaccharid-Transportbrücke, welche wichtig für das Überleben gramnegativer Bakterien ist. LptA-Inhibitoren zeigten in vitro und in vivo eine starke und rasche Aktivität gegenüber gramnegativen Bakterien der Familie Enterobacteriaceae, wie beispielsweise E. coli und K. pneumoniae, darunter Stämme, die gegen Betalaktam-Antibiotika oder das Reserveantibiotikum Colistin resistent sind.1 Enterobacteriaceae wurden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als prioritäre Krankheitserreger eingestuft, für deren Bekämpfung dringend neue Antibiotika benötigt werden.2

Basilea hat das LptA-Antibiotika-Programm Anfang 2024 von der Spexis AG erworben. Im April dieses Jahres gab Basilea bekannt, dass es einen ersten CARB-X-Zuschuss von bis zu USD 0.9 Mio. zur Unterstützung früher präklinischer Aktivitäten erhalten hat. Der erfolgreiche Abschluss dieser Aktivitäten führte zur Nominierung von BAL2420 als Medikamentenkandidat und zu einer letzten Meilensteinzahlung von Basilea an Spexis.

Die finanzielle Förderung dieses Programms seitens CARB-X erfolgt zum Teil mit Bundesmitteln des US-Gesundheitsministeriums (Department of Health and Human Services, HHS), Administration for Strategic Preparedness and Response, Biomedical Advanced Research and Development Authority, Antibacterials Branch, unter der Vereinbarung Nr. 75A50122C00028 sowie durch Zuwendungen von Wellcome (WT224842) und dem deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Der Inhalt dieser Pressemitteilung liegt in der alleinigen Verantwortung der Autoren und gibt nicht notwendigerweise die offiziellen Ansichten von CARB-X oder eines seiner Geldgeber wieder.

Über CARB-X

Der «Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator»| X (ehemals Twitter) @CARB_X

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patientinnen und Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen. Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

