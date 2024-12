DJ Trump droht Panama mit Rücknahme des Kanals - Interesse an Grönland

Von Santiago Pérez, José de Córdoba und Alex Leary

DOW JONES--Der designierte US-Präsident Donald Trump spricht offen über provokante Bestrebungen, die globale Präsenz Amerikas zu erweitern. Er denkt darüber nach, den Panamakanal zu übernehmen und Dänemark die Kontrolle über Grönland zu entreißen. "Wir werden beim Panamakanal genauso abgezockt wie überall sonst auch", sagte Trump am Sonntag auf einer Konferenz der Konservativen in Phoenix und forderte die Rückgabe des staatlich betriebenen Kanals an die USA: "Wir werden ihn niemals in die falschen Hände fallen lassen."

Trump machte keine Angaben dazu, wie er die Kontrolle über den Kanal zurückerlangen würde. Sein Übergangsteam reagierte nicht auf eine Anfrage nach weiteren Kommentaren.

José Raúl Mulino, der Präsident Panamas, wies Trumps Drohungen als einen Affront gegen Panamas Souveränität zurück. "Jeder Quadratmeter des Panamakanals und des angrenzenden Gebiets gehört zu Panama und wird es auch bleiben", sagte Mulino in einer Fernsehansprache am Sonntagnachmittag. "Die Souveränität und Unabhängigkeit unseres Landes sind nicht verhandelbar."

Zudem signalisierte Trump später am Sonntag sein ungebrochenes Interesse, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen. "Aus Gründen der nationalen Sicherheit und der Freiheit in der Welt sind die Vereinigten Staaten von Amerika der Ansicht, dass der Besitz und die Kontrolle von Grönland eine absolute Notwendigkeit ist", so Trump in einer Erklärung. Dänemark kontrolliert die selbstverwaltete Insel, die sich an einem strategisch wichtigen Ort im Nordatlantik befindet.

Trump hatte in seiner ersten Amtszeit den Kauf Grönlands erwogen. Nachdem das Wall Street Journal über seine privaten Überlegungen in dieser Angelegenheit berichtet hatte, wiesen Beamte in Dänemark und Grönland die Idee zurück. "Wir sind offen für Geschäfte, nicht für den Verkauf", sagte das Außenministerium Grönlands damals.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2024 01:21 ET (06:21 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.