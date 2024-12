Mit den Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr hat Birkenstock in dieser Woche die eigenen Erwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2023/24 (per 30.9.) währungsbereinigt um 22% auf 1,8 Mrd. Euro - vorab hatte das Unternehmen wb. +20% in Aussicht gestellt. Das Wachstum zog sich mit zweistelligen Zuwächsen durch alle Regionen: Americas (+19%), Europa (+21%) und Asien-Pazifik (+42%). Diese Dynamik untermauert die Position des Unternehmens als führender Anbieter im Segment der Premium-Freizeitschuhe mit globaler Präsenz. Neben den klassischen Sandalen wird geschlossenes Schuhwerk ("closed toe") immer wichtiger. ...

