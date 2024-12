The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.12.2024ISIN NameDE000DJ9AME3 DZ BANK IS.A2667DE000HLB54D6 LB.HESS.THR.CARRARA12O/23FR0128227792 FRANKREICH 24/25 ZODE000A2G8WJ4 STERN IMMOBIL.AG ANL18/25XS2194361494 AGILE GROUP 20/25FR0013444148 VEOLIA ENV. 19/25 ZO CVUSU0242AAD47 AMER.AIR.GRP 20/25 REGSXS2149368529 KONI.PHILIPS 20/25 MTNXS1023280271 WANDA PROP. INTL 14/24XS1227287221 CROWN EUROPEAN HLGS 15/25US674599CG82 OCCIDENTAL PET. 15/25US81180WAL54 SEAGATE HDD CAYMAN 14/25US26885BAB62 EQM MIDSTREAM PARTN. 2026