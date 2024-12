DJ ZVEI: Exporte der Elektro- und Digitalindustrie erneut rückläufig

Von Andreas Kißler

DOW JONES--Die Ausfuhren der deutschen Elektro- und Digitalindustrie sind auch im Oktober gesunken. Mit 19,8 Milliarden Euro lagen sie um 3,1 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie der Branchenverband ZVEI mitteilte. "Eine nachhaltige Belebung des Exportgeschäfts lässt damit weiterhin auf sich warten", sagte ZVEI-Konjunkturexperte Matthias Düllmann. Von Januar bis einschließlich Oktober 2024 kamen die Branchenausfuhren laut den Angaben kumuliert auf 206,1 Milliarden Euro, womit sie 3,4 Prozent unter Vorjahr lagen. Bei den Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland stand im Oktober nur ein leichtes Minus von 0,7 Prozent gegenüber Vorjahr zu Buche, sodass sich die Importe auf 22,0 Milliarden Euro beliefen.

In den ersten zehn Monaten dieses Jahres summierten sich die Elektroimporte auf 212,3 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei den Elektroexporten nach China kam es im Oktober laut ZVEI zu einem Rückgang gegenüber Vorjahr von 6,6 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. "Die Dynamik der China-Exporte hat sich im Verlauf des Jahres abgeschwächt. Nach Zuwächsen in den ersten beiden Quartalen war die Entwicklung im dritten Quartal bereits negativ - wie nun auch im Oktober", so Düllmann.

