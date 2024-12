Donald Trump möchte die US-Energieproduktion weiter erhöhen. Davon könnte folgende Aktie profitieren.Investmentlegende Warren Buffett hat viele erfolgreiche Nachahmer. Einer von ihnen ist der in China geborene Li Lu, der einst wie sein Vorbild an der Columbia University in New York studierte und 1997 mit Himalaya Capital seine eigene Investmentgesellschaft gründete. Mit den Buffett-Prinzipien sorgfältige Analyse, konzentriertes Portfolio und langfristige Perspektive konnte er das ihm anvertraute Vermögen bisher mit überdurchschnittlichen Renditen vermehren. Im dritten Quartal 2024 lag das verwaltete Kapital bei 2,47 Milliarden US-Dollar, während sein eigenes Vermögen auf 5,3 Milliarden …