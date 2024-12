- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER U.S. NACHRICHTENDIENSTE -

Fredericton, New Brunswick - 20. Dezember 2024 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE:NXT) (FWB:Z12) ("NextGen" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Unternehmens-Update zu seinen bestehenden Geschäftsplattformen zu geben und eine neue strategische Expansion anzukündigen, um Positionen in bestimmten Kryptowährungen zu erwerben und zu halten, einschließlich Solana ("SOL"), XRP ("Ripple") und Dogecoin ("DOGE").

Updates zum Geschäftsverlauf

Die vom Unternehmen am 28. November 2024 angekündigte Anschaffung von KI-Workstations befindet sich nun in der Auslieferung, nachdem der ursprüngliche Lieferant logistische Probleme hatte und das Unternehmen daraufhin einen neuen Lieferanten engagierte, um die rechtzeitige Beschaffung sicherzustellen. Diese Workstations werden das Hardware-as-a-Service-Geschäft des Unternehmens erweitern, das als sein "Cloud AI Hosting"-Angebot bekannt ist und einen Umsatz generierenden Geschäftsbereich darstellt, den das Unternehmen weiter ausbaut. Cloud AI Hosting wurde intern von NextGen entwickelt.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen über den erfolgreichen Abschluss einer Social-Media-Marketingkampagne für seine E-Commerce-Plattform PCSections.com ("PCS"). PCS hat im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsquartal einen höheren Umsatz erzielt. PCS wurde von NextGen selbst entwickelt und ist seit etwa zwei Jahren im operativen Betrieb.

Strategische Expansion

Im Einklang mit NextGens langjähriger Mission, umsatzbringende digitale Mikrotechnologie-Plattformen zu entwickeln und zu erwerben, freut sich das Unternehmen, die Einführung seines dritten Geschäftsbereichs bekannt zu geben, der NextGen und seinen Investoren Zugang zu dem schnell wachsenden Kryptowährungssektor bieten soll. Dies trägt auch zur Diversifizierung der Technologiebeteiligungen des Unternehmens in den Bereichen E-Commerce, künstliche Intelligenz und jetzt Web3 bei.

Die strategische Expansion des Unternehmens, SOL, Ripple und DOGE zu erwerben und zu halten, soll NextGen als börsennotierten Vertreter für diesen kuratierten Korb von Kryptowährungen etablieren und Anlegern den Zugang zum wachsenden Markt für digitale Vermögenswerte über traditionelle Aktienmärkte ermöglichen.

Diese Expansion profitiert auch von NextGens früherem Engagement im Kryptowährungssektor durch seine erste Plattform, CryptoASICMining.com ("CAM"), dem Vorgänger von PCS, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. November 2024 beschrieben. Während sich CAM schließlich zu PCS entwickelte, das die erste digitale Plattform des Unternehmens bleibt, vermittelte sie der Unternehmensführung und dem operativen Betrieb wertvolle Erfahrungen mit der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte und ein besseres Verständnis der potenziellen Möglichkeiten in diesem Sektor.

Sowie sich der Markt für digitale Vermögenswerte weiterhin schnell entwickelt und reift, so muss das auch für das Unternehmen gelten. Diese strategische Erweiterung spiegelt einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Unternehmens wider und erweitert die Mission von NextGen um die Demokratisierung des Zugangs zu Kryptowährungen, indem es Anlegern den Zugang zu digitalen Vermögenswerten bietet, ohne einige der mit dem direkten Besitz von Kryptowährungen verbundenen Komplexitäten. Mit diesem dritten Geschäftsbereich fügt NextGen das Unternehmensziel hinzu, eine Aktiengesellschaft zu werden, die den Zugang zu einem diversifizierten Kryptowährungskorb bietet.

Über Solana, XRP und Dogecoin

1. Solana (SOL)

Solana ist eine schnelle, kostengünstige und große Blockchain-Plattform, die im Jahr 2020 eingeführt wurde. Mit der Fähigkeit, bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde bei bedeutend geringen Geschwindigkeiten zu unterstützen, ist Solana eine führende Plattform für eine Vielzahl von dezentralen Finanz- ("DeFi"), nicht-fungiblen Token ("NFTs") und Web3-Anwendungen[i],#_edn2. Das wachsende Entwickler-Ökosystem von Solana und die weit verbreitete Annahme machen es zu einem Eckpfeiler des Kryptowährungsmarktes.

NextGens Perspektive:

Durch den Erwerb und die Beteiligung an Solana beabsichtigt NextGen, von der Nachfrage nach erstklassigen DeFi- und Blockchain-basierten Anwendungen und Lösungen zu profitieren und den Anlegern ein Engagement in einem der - nach Ansicht des Managements - vielversprechendsten und fortschrittlichsten Ökosysteme im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu bieten.

2. XRP (Ripple)

XRP, entwickelt von Ripple Labs, ist eine schnelle, skalierbare und dezentralisierte öffentliche Blockchain, die den globalen Zahlungsverkehr verbessern soll, indem sie schnellere, billigere und zuverlässigere grenzüberschreitende Transaktionen ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zahlungssystemen, die in manchen Fällen Tage für die Abwicklung benötigen, soll XRP nahezu sofortige Transaktionen zu einem Bruchteil der Kosten ermöglichen[iii].

NextGens Perspektive:

NextGen betrachtet XRP als einen wichtigen Vermögenswert für die Zukunft des globalen institutionellen Finanzwesens und bietet Anlegern den Zugang zu einer Kryptowährung, die die Lücke zwischen Blockchain und traditionellen Bankensystemen schließen soll.

3. Dogecoin (DOGE)

Ursprünglich als Meme-basierte Open-Source-Peer-to-Peer-Kryptowährung ins Leben gerufen, hat sich Dogecoin zu einem akzeptierten digitalen Vermögenswert mit realem Nutzen für Transaktionen entwickelt. Unterstützt von einer leidenschaftlichen Community und hochkarätigen Befürwortern wird Dogecoin zunehmend für Micropayments, Trinkgelder und E-Commerce genutzt[iv]. Seine kulturelle Relevanz und Einfachheit machen ihn zu einem zugänglichen Startpunkt für neue Nutzer von Kryptowährungen.

NextGens Perspektive:

Durch den Erwerb und das Halten von Dogecoin hofft NextGen auf einen opportunistischen Zugang zur Mainstream-Akzeptanz und bietet Anlegern die Möglichkeit, am erwarteten Wachstum und an der Popularität einer von der Gemeinschaft getragenen Kryptowährung teilzuhaben.

Stellungnahme des Interim Chief Executive Officer:

"Unsere strategische Expansion steht im Einklang mit der langjährigen Mission von NextGen, durch die wir unseren Anlegern die Möglichkeit geben, in aufregende, aufstrebende digitale Mikrotechnologie-Plattformen zu investieren, die wir gegründet oder erworben haben. Durch diese Expansion hoffen wir bei NextGen, das Investieren in Kryptowährungen zu demokratisieren. Indem wir ein öffentlicher Akteur für einen kuratierten Korb dieser ausgewählten Kryptowährungen werden, wollen wir den Anlegern einen Zugang zur Wirtschaft der digitalen Vermögenswerte bieten. Diese Strategie spiegelt unser Vertrauen in das langfristige Potenzial der Blockchain-Technologie und ihre Auswirkungen auf Finanzen, Handel und Gesellschaft wider", sagte Alexander Tjiang, Interim-CEO von NextGen.

Weitere Unternehmensentwicklungen

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Dezember 2024, in der das Unternehmen sein dreimonatiges Marketing-Engagement mit Machai Capital Inc. ("Machai") bekannt gab, hat das Unternehmen eine Änderungsvereinbarung mit Machai vom 20. Dezember 2024 (die "Machai-Änderungsvereinbarung") abgeschlossen, um die Marketing-Dienstleistungsvereinbarung mit Machai (die "ursprüngliche Machai-Vereinbarung") zu ändern. Gemäß der Machai-Änderungsvereinbarung haben sich das Unternehmen und Machai darauf geeinigt, das Marketingbudget von Machai von 155.000 C$ (plus GST) auf 75.000 C$ (plus GST) (das "Machai-Budget") zu senken. Alle anderen Bedingungen der ursprünglichen Machai-Vereinbarung bleiben unverändert. Weitere Informationen über die Beauftragung von Machai durch das Unternehmen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Dezember 2024. Machai und seine Gesellschafter besitzen direkt 954.042 Stammaktien des Unternehmens.

Marktchance

Mit der zunehmenden weltweiten Verbreitung von Kryptowährungen hat der Markt für börsennotierte Vertreter, die Anlegern den Zugang zu digitalen Vermögenswerten ermöglichen, zunehmend an Bedeutung gewonnen. Kryptoaktivität und -nutzung haben mit ~220 Millionen aktiven Adressen zum 30. September 2024([v]) ein Allzeithoch erreicht. Allerdings schränken Hindernisse wie regulatorische Unsicherheit, Komplexität der Verwahrung und technische Wissenslücken den direkten Zugang für viele Anleger ein.

NextGen hofft, diese Lücke zu schließen, indem es eine zugängliche Alternative zu direkten Kryptowährungsinvestitionen bietet.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) ist an der Canadian Securities Exchange notiert. Das Unternehmen betreibt derzeit die E-Commerce-Plattform PCSections.com ("PCS") und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Sektors der künstlichen Intelligenz, genannt Cloud AI Hosting ("Cloud AI Hosting"). Sowohl PCS als auch Cloud AI Hosting wurden von NextGen selbst entwickelt. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, den Zugang zu Kryptowährungen zu demokratisieren, indem es Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Korb digitaler Vermögenswerte durch ein reguliertes öffentliches Vehikel ermöglicht. Von Zeit zu Zeit beabsichtigt das Unternehmen auch, andere Mikrotechnologie-Plattformen zu prüfen und zu erwerben oder zu entwickeln.

Für weitere Informationen:

Alexander Tjiang, Interim Chief Executive Officer

(416) 300-7398

https://nextgendigital.ca/

mailto:info@nextgendigital.ca

Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten" erreicht werden.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die Lieferung und den operativen Betrieb von Workstations für Cloud AI Hosting, die zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens für Kryptowährungsinvestitionen, die vorgeschlagenen strategischen Expansions- und Wachstumsstrategien des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, Anlegern Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten, den potenziellen Erfolg seiner Investitionen und seiner Marke, das Wachstum von Solana, XRP, DOGE und anderen digitalen Vermögenswerten sowie die Mainstream-Annahme verschiedener Kryptowährungen. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen an dem Tag wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, einschließlich derjenigen, die sich auf die rechtzeitige Bereitstellung von Workstations, die Akzeptanz von Kryptowährungen und die Fähigkeit des Unternehmens zur Umsetzung seiner Geschäftsstrategie für Kryptowährungen beziehen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch innewohnend erheblichen geschäftlichen, technischen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen, einschließlich der spekulativen Natur von Kryptowährungen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäfts- und Investitionspläne umzusetzen; operative und technologische Risiken in Bezug auf Cloud AI Hosting; die Fähigkeit des Unternehmens, durch künftige Finanzierungsaktivitäten Fremd- oder Eigenkapital zu beschaffen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Investitionen in kryptowährungsbasierte Technologien zu erhöhen; nachteilige Änderungen und Entwicklungen in Bezug auf Solana, XRP, DOGE oder das Kryptowährungsökosystem; das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanzwesens und des Sektors für digitale Vermögenswerte; neue Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrales Finanzwesen und digitale Vermögenswerte; die innewohnende Volatilität der Preise bestimmter Kryptowährungen, einschließlich Solana, XRP und DOGE; der zunehmende Wettbewerb in der Krypto- und Blockchain-Branche; allgemeine wirtschaftliche, politische und soziale Unsicherheiten in Kanada und den Vereinigten Staaten; Wechselkurse und Zinssätze; die begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen des Unternehmens; das Vertrauen des Unternehmens in das Fachwissen und das Urteilsvermögen der Geschäftsleitung und die Fähigkeit des Unternehmens, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu halten; der spekulative Charakter von Kryptowährungen im Allgemeinen; und die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzusetzen.

Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen hierin eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

