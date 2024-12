Gelingt dem DAX nach einer verlustreichen Vorwoche jetzt kurz vor Weihnachten wieder ein Comeback oder setzt sich die Talfahrt fort? Ebenflals im Fokus: Teslas Geschäfte in Deutschland und die Aktie von Nike. Nach den Gewinnmitnahmen in der vergangenen Woche ist am deutschen Aktienmarkt zumindest ein kleines Weihnachtswunder vorerst ausgeblieben. Der DAX konnte sich am Montagmorgen nicht wieder über die Marke von 20.000 Punkten schieben und verlor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...