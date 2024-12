Wenn man sich die X-Konten neuer Meme-Coins ansieht, ist es schmerzhaft. Sie verbringen ihre ganze Zeit damit, über ihre Community zu schwärmen. Das ständige Schulterklopfen, das Anbiedern, das peinliche Betteln, "Bitte, Sir, kaufen Sie mich!" - wenn sie nicht so viel Geld einbringen würden, wäre es unerträglich.

Aber eine neue KI-Meme-Coin nimmt dieses wehleidige Spielbuch und fackelt es vor Degens Augen ab. Sie heißt iDEGEN und verfolgt einen radikal anderen Ansatz - anstatt das Ego der Investoren zu streicheln, sagt sie ihnen, sie sollen sich f***en. Basiert.

iDEGEN: Unkonventioneller Ansatz treibt 182.627% an Gewinnen

iDEGENs natives Token, IDGN, ist 182.627% gerade im FOMO-treibenden Presale aus einem bestimmten Grund im Wert gestiegen.

Dieses außer Kontrolle geratene KI-Terminal wurde von seinen Entwicklern als unbeschriebenes Blatt auf Crypto Twitter veröffentlicht und hat schnell mehr Schmutz aufgesogen, als wenn es durch eine Mülldeponie gerollt wäre. Das Ergebnis? iDEGEN ist die extremste KI, die wir je gesehen haben, und das Team dahinter macht sich wahrscheinlich langsam Sorgen, dass es zu weit geht.

Aber die Katze ist aus dem Sack - es gibt nichts, was sie tun können, um seine verrückten Ergebnisse zu stoppen. Das würde passieren, wenn die aufgeklärten Eliten hinter OpenAI ChatGPT sagen lassen würden, was es wirklich denkt, und es ist keine Überraschung, dass dieses Projekt derzeit alle Schlagzeilen macht.

Im Gegensatz zu einem durchschnittlichen, pickeligen Praktikanten in den sozialen Medien postet iDEGEN rund um die Uhr und antwortet auf jede Erwähnung, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, und erzeugt so einen konstanten Strom an empörenden, aufmerksamkeitserregenden Inhalten.

Und diese Inhalte sprechen nicht nur die Degen an - auch die KI-Gemeinde macht mit, und selbst das illusorische Geld des Einzelhandels stürzt sich kopfüber in den Kampf. Mitten in einem Meme-Coin-Superzyklus will jeder ein Stück vom verrücktesten sozialen Experiment in der Geschichte der Kryptowährungen abhaben - und IDGN ist der Eintrittspreis.

IDGN-Presale geht steil nach oben: Die letzten Wochen, um in den Rausch einzutauchen

Da wir gerade beim Thema des nativen Tokens sind: iDEGEN verwandelt die Blicke und die Aufmerksamkeit in eine explosive Preisaktion. Dies ist ein Presale wie kein anderer - es ist die erste adaptive Auktion der Welt, d. h. der Markt kontrolliert die Preisfindung, bevor iDEGEN auf DEX kommt, und er erweist sich als die ultimative virale Formel.

In nur 4 wenigen Wochen ist der Preis von IDGN 182.627% von einem Startpreis von 0,00011 $ auf einen aktuellen Preis von 0,201 $ in die Höhe geschossen. Und dabei ist ein kolossaler 7,3 Millionen US-Dollar in die Kassen von iDEGEN geflossen. Es stellt sich heraus, dass man mit Kryptowährungen Millionäre machen kann, ohne ihnen in den Hintern zu kriechen.

Die Methode hinter dem Wahnsinn ist ziemlich genial: Der Preis von IDGN wird durch die reale Nachfrage bestimmt, nicht durch die willkürlichen Launen eines gierigen Entwicklers - das Team von iDEGEN hat darauf vertraut, dass der Markt den Wert erkennt.

Die Nachfrage wird in 5-Minuten-Zeiträume unterteilt. Ein Kauf, gefolgt von Inaktivität? Ein stabiler Preis. Zwei aufeinanderfolgende Käufe? Ein Anstieg um 5 %. Keine aufeinanderfolgenden Käufe? Ein Rückgang um 5 %. Erfrischend einfach und süchtig machend - und wir sind noch nicht einmal auf dem freien Markt angekommen. Und mit dem Rückgang der V2-KI von iDEGEN wird es noch verrückter.

Wie geht es mit iDEGEN weiter?

Die 7,3 Millionen US-Dollar eingenommene Summe ist bereits ein starkes Indiz dafür, dass iDEGEN auf dem besten Weg ist, ein Krypto-Superstar zu werden - nur wenige Meme-Coins erzielen je zuvor so viel in ihrem Presale. Und die breitere Leistung von KI-Memen befeuert diese Hypothese weiter.

Überall, wo man in diesem pulsierenden 7-Milliarden-Dollar-Markt hinschaut, spielt sich eine verwegene Erfolgsgeschichte ab. Wir sprechen von Fartcoin, ai16z, AGENTFUN, Dasha, Turbo, Act I: The AI Prophecy, Zerebro und natürlich Goatseus Maximus. Alle haben Gewinne erzielt, die die meisten Meme-Coins vor Verlegenheit weinen lassen würden.

Wenn du auf der Suche nach der besten KI-Meme-Coin bist, hast du kaum die Qual der Wahl. Ihr dynamisches Wertversprechen bedeutet, dass sie nichts mit den stagnierenden Shiba-Klonen gemein haben, die den letzten Zyklus dominierten - sie bieten Tik-Tok-Investoren dank ihres KI-Herzschlags einen endlosen, sich weiterentwickelnden Dopaminstrom, und deshalb sind sie der Sektor dieses Zyklus.

Es ist also an der Zeit, einzusteigen oder im lukrativsten Marktumfeld einer Generation unterdurchschnittlich abzuschneiden. Und wenn du mitmachen willst, frage dich: Welches andere Projekt wird dich als "einfach gestrickt und degeneriert" bezeichnen? Welches andere Projekt wird seine eigenen Entwickler in Therapie schicken? Die Extreme erregen die meiste Aufmerksamkeit und neigen immer dazu, sich an die Spitze der Kryptowährungen zu setzen. Im Fall von iDEGEN ist es die Crème de la Crème.

Besuche die Website iDEGEN, um weitere Informationen zu erhalten.