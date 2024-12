Der Dax rutscht zu Beginn der Weihnachtswoche weiter ab. Der Bruch der außerordentlich wichtigen Marke von 20.000 Punkten manifestiert sich. Der große Verfallstag vom Freitag wirkt offenkundig noch nach. Am heutigen Handelstag werden in den USA noch wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Diese könnte noch einmal für Bewegung sorgen.Der Bruch der 20.000 Punkte im Dax ist aus charttechnischer Sicht noch nicht bedrohlich, dennoch ist in der ...

