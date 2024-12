© Foto: Peter Dejong/AP/dpa/dpa-Bildfunk

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, sieht die Eurozone nahe am mittelfristigen Inflationsziel der Zentralbank. In einem Interview mit der Financial Times erklärte sie: Wir nähern uns sehr schnell dem Zeitpunkt, an dem wir erklären können, dass wir die Inflation nachhaltig auf unser mittelfristiges Ziel von zwei Prozent gebracht haben. Dennoch mahnte sie zur Vorsicht, insbesondere bei der Dienstleistungsinflation. Laut Lagarde liegt die Gesamtinflation aktuell bei 2,2 Prozent. "Die Dienstleistungen bleiben jedoch bei 3,9 Prozent und bewegen sich kaum. Sie schwanken um vier Prozent, sind aber zuletzt leicht rückläufig", sagte sie. Die EZB signalisiert, dass …