Die Beteiligungsgesellschaft CVC will den Anbieter von Software für das Gesundheitswesen übernehmen und hat heute die Unterlagen für das freiwillige Übernahmeangebot veröffentlicht. Die Frist zur Annahme der Offerte endet bereits im Januar. Am 9. Dezember kündigte Compugroup Medical an, dass die Private-Equity-Gesellschaft CVC Capital Partners (WKN: A40B55) eine Übernahme anstrebt. 22 Euro je Aktie sollen bisherige Anteilseigner erhalten, wenn sie ihre Papiere andienen. Dies entsprach einem Aufschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...