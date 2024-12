Köln (ots) -Das neue Streaming Jahr startet mit einem Spiel um Geld oder Liebe: In der dritten Staffel von "Make Love, Fake Love" muss Single-Lady Karina Wagner herausfinden, welcher Mann Single ist und mit ehrlichen Absichten ihr Herz gewinnen möchte. Für den Serien-Binge hält RTL+ außerdem jede Menge Serien-Highlights bereit: u.a. die ersten drei Staffel von "Mocro Maffia" und alle acht Staffeln von "Wer ist hier der Boss?". Und natürlich sieht man im Januar auch auf RTL+ wieder grün: Denn das TV-Highlight "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kann live gestreamt werden.Reality2. Januar: "Make Love, Fake Love", Staffel 3, 12 Folgen24. Januar: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", live bei RTL und auf RTL+ im Live-Stream24. Januar: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach", live bei RTL und auf RTL+ im Live-StreamSerien1. Januar: "Wer ist hier der Boss?", Staffel 1-81. Januar: "Mocro Maffia", Staffel 1 -3, exklusiv1. Januar: "Hör' mal, wer da hämmert!", Staffel 1-81. Januar: "Dollface", Staffel 1 & 29. Januar: "Teen Wolf", Staffel 1 & 2, auch bei RTL Crime28. Januar: "Scrublands - Mörderisches Buschland", Staffel 1, 4 Folgen, auch bei RTL CrimeFilme1. Januar: "Die Prinzessin und ihr Bodyguard"1. Januar: "Eat, Love, London", auch bei RTL Super1. Januar: "Ein Concierge zum Verlieben", auch bei RTL Super1. Januar: "Das Geheimnis meines Erfolges", auch bei RTL Super3. Januar: "Eine zauberhafte Nanny", auch bei RTL Super3. Januar: "Die Drei Musketiere", auch bei RTL Super4. Januar: "Zamaana Deewana - Die Liebenden", auch bei RTL Passion11. Januar: "Asterix bei den Briten", auch bei RTL Super15. Januar: "Ein Leuchtturm zum Verlieben", auch bei RTL Super15. Januar: "Eine Prise Portugal", auch bei RTL Super19. Januar: "Verbotene Liebe Classics", Staffel 13 & 14, auch bei RTL Passion20. Januar: "Venom: Let There Be Carnage"21. Januar: "Love Again"Dokumentationen3. Januar: "Serena Williams - In der Arena", auch bei GEO8. Januar: "Home-Makeover mit Jessica Alba", Staffel 2, 6 Folgen, auch bei RTL Living31. Januar: "Unser Traum vom Schloss: DIY", Staffel 1, 10 Folgen, auch bei RTL LivingSport4. Januar: "LIVE Premier League Manchester City vs. West Ham United"14. Januar: "LIVE: Premier League FC Chelsea vs. AFC Bournemouth"18. Januar: "LIVE: Premier League FC Brentford vs. FC Liverpool"23. Januar: "UEFA Europa League: Matchday 7"25. Januar: "LIVE: Premier League Wolverhampton Wanderers vs. FC Arsenal"30. Januar: "UEFA Europa League: Matchday 8"TV-Highlights in der Preview1. Januar: "Stern TV Reportage", am 8.1. auch bei VOX1. Januar: "Eat, Love, London", ab 8.1. auch bei RTL Super7. Januar: "Alarm für Cobra 11", ab 14.1. auch bei RTLHörbuch10. Januar: "Ab unter die Gürtellinie - Medizin untenrum verständlich erklärt", das neue Hörbuch von Dr. Carola Holzner (Doc Caro)Podcast14. Januar: "Famous Pets - die wahren Geschichten über die berühmtesten Haustiere der Welt"Mehr Infos zu weiteren Highlight-Formaten im Januar:1.1. "Mocro Maffia", Staffel 1 -3, exklusivDrogenkrieg in Amsterdam: Romano (Mandela Wee Wee), Potlood (Nasrdin Dchar) und Jaoud (Achmed Akkabi) waren einst enge Freunde, die im Organisierten Verbrechen der holländischen Stadt Karriere gemacht haben. Nach einem Kokain-Deal zerbricht ihre Freundschaft und jeder strebt nach eigenen Zielen. In jeweils unterschiedlichen Clans entfesselt sich ein gnadenloser Krieg: die Mocro Maffia. In der 3. Staffel der preisgekrönten Crime-Serie, die ihre Deutschlandpremiere auf RTL+ feiert, spitzt sich die Lage weiter zu. Romano ist verschwunden und Potlood kämpft allein gegen Paus, der durch die Zusammenarbeit mit Tia Alvarez noch stärker geworden ist. "Mocro Maffia" ist mehrfach ausgezeichnet worden, u.a. mit dem Goldenen Kalb als beste Dramaserie.2.1.: "Make Love, Fake Love", Staffel 32021 buhlte Karina Wagner noch um die Rosen von Bachelor Niko Griesert, jetzt steht die 28-Jährige selbst im Mittelpunkt! In der 3. Staffel der RTL+ Dating-Show "Make Love, Fake Love" ist sie nämlich DIE eine Single-Lady, um die sich alles dreht. Ihre Aufgabe: Sie muss herausfinden, welcher Mann Single ist und mit ehrlichen Absichten ihr Herz gewinnen möchte. Denn einige Männer sind auch in diesem Jahr wieder vergeben und gemeinsam mit ihren Partnerinnen in der Nachbarvilla nur aufs Preisgeld von 50.000 Euro aus. Janin Ullmann führt wieder durchs Geschehen.10. Januar: Hörbuch: "Ab unter die Gürtellinie - Medizin untenrum endlich verständlich" | Doc Caro - Deutschlands bekannteste Notärztin klärt auf"Sind Vulva und Vagina wirklich das Gleiche?" - "Warum hat ein Mann eine Prostata und wozu braucht er die überhaupt?" - "Taugt ein Tampon tatsächlich als Verhütungsmittel?" - "Kann ein Penis wirklich brechen? Und eine Frau vom Lusttropfen schwanger werden?" Es gibt nichts, das Deutschlands bekannteste Notärztin noch nicht gefragt worden ist. Leider schämen sich viele Menschen, über ihre Geschlechtsorgane, Sexualität und alles, "was untenrum" so passiert, zu sprechen. Sie haben Fragen und suchen Hilfe im Internet. Am Ende stehen dann Halbwissen und falsche Aufklärung. Dabei ist die Kenntnis des eigenen Körpers, auch da, wo wir nicht so genau hingucken, elementar wichtig für unsere Gesundheit. Ohne Hemmungen, Scham und Scheuklappen nimmt uns Doc Caro mit in die "Tabuzone" und bringt Licht ins Dunkel. Verständlich, unterhaltsam, fachkundig und erfrischend offen.14.1: Podcast "Famous Pets - die wahren Geschichten über die berühmtesten Haustiere der Welt"Willkommen bei den Famous Pets! In diesem wöchentlichen RTL+ Podcast erzählen wir die wahren Geschichten der exklusivsten Haustiere der Welt! Dabei ist jede Folge so anders, wie ihre Protagonisten: Wir hören die Entführung von Lady Gagas Hunden als True Crime Podcast, Arnold Schwarzeneggers Privatzoo als Märchen, das schief geht - oder die Geschichte von Leonardo DiCaprios Schildkröte erzählt von einem schwäbischen Lifecoach. Und noch viel mehr verrückte Stories, erzählt mit bekannten Stimmen von Annette Frier, Michael Kessler, Tara-Louise Wittwer und Barbie Breakout. Moderiert von Comedian Katjana Gerz. Alles nach dem Motto: Famous Pets - based on a true pet!24.1.: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", live bei RTL und auf RTL+ im Live-StreamDas Dschungelcamp, so wie es TV-Deutschland liebt, kommt zurück! 