© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Ripple setzt seinen Abwärtstrend aus der vergangenen Woche auch in dieser Woche fort. Laut einem Analysten könnte es im kommenden Jahr genauso weitergehen.Ripple (XRP) ist in den letzten 24 Stunden laut BTC-ECHO um 5,6 Prozent gefallen und notiert bei 2,49 US-Dollar. Ripple hatte ein starkes Jahr 2024 und ist um 250 Prozent gestiegen. Zu Jahresbeginn notierte der Token noch bei 62 Cent. Dennoch ist XRP seit seinem Rekordhoch von 2,89 US-Dollar am 3. Dezember um fast 14 Prozent gefallen. Alle wichtigen Kryptowährungen mussten letzte Woche schmerzhafte Verluste hinnehmen, da die US-Notenbank Federal Reserve angedeutet hat, dass es im nächsten Jahr weniger Zinssenkungen geben wird als …