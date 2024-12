München (ots) -Mit einer Reihe spannender Stars, die jede Menge Spaß am lustigen Wettraten haben, starten Moderator Kai Pflaume und die Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton gutgelaunt ins neue Quizjahr. Bei "Wer weiß denn sowas?" versuchen die Prominenten wieder möglichst viele interessante Fragen wie diese richtig zu beantworten:Wenn Honig kristallisiert, ist das ein Zeichen dafür, dass ...?a) der Zuckergehalt industriell erhöht wurdeb) der Honig nur noch wenige Wochen haltbar istc) es sich um qualitativ hochwertigen Honig handeltFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Schauspielerinnen-Duell: Ende Januar startet die neue Staffel der Serie "Frühling" um die Dorfhelferin Katja Baumann, gespielt von Simone Thomalla. Sie spielt gegen ihre Kollegin Maria Ketikidou, die seit 1994 im ARD- "Großstadtrevier" zu sehen ist. Als Zivilfahnderin Harry Möller ist sie nach 30 Jahren die dienstälteste Polizistin im legendären 14. Revier auf dem Hamburger Kiez.· Comedy-Duell: Negah Amiri ist der Shootingstar der deutschen Comedy-Szene. Mit ihrem ersten Soloprogramm eroberte die Comedienne 2023 die Bühnen der Republik und wurde als beste Newcomerin mit dem deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Sie tritt gegen einen humoristischen "Spätzünder" zum Wettraten an: Olli Dittrich hielt sich lange mit Gelegenheitsjobs über Wasser, bevor er mit fast 40 Jahren im Quatsch-Comedy-Club seinen Durchbruch als Komiker feierte. Nach "RTL Samstag Nacht", "Dittsche" und unzähligen anderen Rollen, gilt er inzwischen als Altmeister der feinsinnigen Comedy.· Holland-Duell: Zwei gebürtige Holländer treffen sich im Hamburger "Wer weiß denn sowas?"-Studio zum amüsanten Rateduell. Die Moderatorin Sylvie Meis ("Love Island") trifft den Zauberkünstler Hans Klok, der mit vollem Namen Johannes Franciscus Catharinus Klok heißt. Das wird sicher eine zauberhafte Raterunde.· Lehrer-Duell: Als "Lehrerschmidt" wurde der Schulleiter Kai Schmidt zum Mathe-Influencer auf YouTube. Wie gut sein Allgemeinwissen ist, wird sich im Rateduell mit Johannes Schröder zeigen. Der studierte Deutschlehrer und Stand-Up-Comedian ist 2025 als "Herr Schröder" mit seinem Bühnenprogramm "Der Rest ist Hausaufgabe" auf Tour.· Journalisten-Duell: Antje Pieper ist die stellvertretende Leiterin der ZDF-Hauptredaktion "Politik und Zeitgeschehen" und gibt als Moderatorin des "auslandsjournals" Einblicke in die Ereignisse in aller Welt. Ihr Rateduell-Gegner Matthias Deiß ist stellvertretender Leiter des ARD-Hauptstadtstudios und kennt sich bestens im Berliner Bundespolitik- "Dschungel" aus.Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Überblick:Montag, 6. Januar Simone Thomalla / Maria KetikidouDienstag, 7. Januar Negah Amiri / Olli DittrichMittwoch, 8. Januar Sylvie Meis / Hans KlokDonnerstag, 9. Januar Lehrerschmidt / Herr SchröderFreitag, 10. Januar Antje Pieper / Matthias DeißHätten Sie gewusst, dass ...kristallisierter Honig ein Zeichen dafür ist, dass es sich um qualitativ hochwertigen Honig handelt?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C02%7Cagnes.toellner%40ard.de%7C33aa025918514fab479008dd1eab8adf%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638700444325777684%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xfKBybBLZeTrLw7OCIyFA%2B%2BhY9lLt6a11%2BmlwpmWr0c%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.