ARIA Sensing verkündet stolz die Markteinführung von "Hydrogen", einem bahnbrechenden Ultra-Breitband-Radarsystem-on-Chip (SoC), das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da es als erstes 3D-Beamforming mit einer programmierbaren Bandbreite von bis zu 1,8 GHz bietet.

Hydrogen, the world's first UWB Radar SoC for 3D detection, of the Italian company ARIA Sensing (Photo: Business Wire)