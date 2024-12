© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Stablecoins könnten 2025 ihren Durchbruch erleben - vorausgesetzt, die US-Regierung schafft klare regulatorische Rahmenbedingungen. Das prognostiziert Matt Hougan, Chief Investment Officer bei Bitwise Asset Management. "Ein Stablecoin-Boom wird die Marktkapitalisierung auf 400 Milliarden US-Dollar oder mehr treiben", schreibt Hougan in seinem Bericht über Krypto-Prognosen für 2025. Die Marktkapitalisierung von Stablecoins, die an den US-Dollar gekoppelt sind, ist allein in diesem Jahr um über 50 Prozent gestiegen. Die Branche erwartet, dass der Kongress im kommenden Jahr endlich Regeln für Stablecoins verabschiedet. Hougan sieht darin ein enormes Potenzial für traditionelle Banken wie …