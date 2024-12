Am letzten Freitag gab die Aktie von Novo Nordisk plötzlich zweistellig nach. Es ist der heftigste Crash des Papiers in diesem Jahr. Analysten zeigen sich von neuen Studiendaten enttäuscht. Müssen Anleger jetzt zur Konkurrenz um Eli Lilly und Co flüchten? So einen Crash wie am letzten Freitag hat die Aktie des Pharmagiganten Novo Nordisk noch nicht erlebt. Zwischenzeitlich krachte das Papier am letzten Freitag um über 20 Prozent ein und rutschte ...

