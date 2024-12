Deutschland (ots) -Deutschlands größter Automobilclub, der ADAC, wird für das Quotenjahr 2025 keinen THG-Bonus anbieten. Als Grund nennt der Club zunehmende Marktverwerfungen und politische Unsicherheiten. E-Auto-Fahrende sind nun auf der Suche nach zuverlässigen Angeboten, um auch im kommenden Jahr von der Treibhausgasminderungs-Quote (THG-Quote) zu profitieren.Quotlix positioniert sich als attraktive Alternative für alle Halterinnen und Halter von Elektrofahrzeugen und bietet über den Aktionslink https://quotlix.de/a/dac umfangreiche Prämienoptionen an:1. Garantierte Auszahlung von 85 EUR - Wer sich für dieses Modell entscheidet, erhält einen Festbetrag von 85 EUR je E-Fahrzeug.2. Sofortauszahlung in Höhe von 65 EUR - Hier steht die Schnelligkeit im Fokus: Die 65 EUR werden umgehend ausgezahlt, nachdem die Dokumente eingereicht und geprüft wurden.3. 90 % des Erlöses - Bei dieser Variante partizipieren Fahrzeughalterinnen und -halter direkt am Marktpreis. Steigt die THG-Quote in den kommenden Monaten, steigt auch die Auszahlung.Hintergründe zu den MarktverwerfungenDie Preise für THG-Quoten sind in den vergangenen Monaten deutlich gefallen. Neben dem Wettbewerb mit alternativen Ansätzen zur THG-Reduktion - etwa durch die Beimischung von Biokraftstoffen - sorgten Betrugsfälle rund um Klimaschutzprojekte für weitere Verunsicherung. Um den Preisverfall einzudämmen, hat die Bundesregierung reagiert und die Möglichkeit für Mineralölunternehmen eingeschränkt, überschüssige Emissions-Einsparungen ins nächste Jahr zu übertragen.Über QuotlixQuotlix ist ein auf den Handel mit THG-Quoten spezialisiert und darauf konzentriert, E-Mobilistinnen und E-Mobilisten eine transparente und sichere Vermittlung ihrer Quote zu ermöglichen. Interessierte können ihre THG-Prämie für 2025 bereits jetzt auf der Website des Unternehmens beantragen und frühzeitig von möglichen Preisentwicklungen profitieren.Link zur Aktion: https://quotlix.de/a/dacPressekontakt:Link zur Aktion: https://quotlix.de/a/dacE-Mail: kontakt@quotlix.deWeb: www.quotlix.deOriginal-Content von: Quotlix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160132/5937522