Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 23 décembre/December 2024) Eat Well Investment Group Inc. 23DEC2024 Warrants listed on April 26, 2022 expire on December 23, 2024.

The warrants will be delisted at market close today, December 23, 2024.

Eat Well Investment Group Inc. 23DEC2024 Les bons de souscription cotés le 26 avril 2022 expirent le 23 décembre 2024.

Les bons de souscription seront radiés à la clôture du marché aujourd'hui, le 23 décembre 2024.

Delist Date/Date de Retrait : Le 23 DEC 2024 Symbol/Symbole : EWG.WT

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter

le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)