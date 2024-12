DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Stimmung der US-Verbraucher trübt sich unerwartet deutlich ein

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Dezember unerwartet deutlich eingetrübt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 104,7. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg auf 113,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 112,8 von zunächst 111,7 nach oben revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage ermäßigte sich auf 140,2 (Vormonat: 141,4), jener für die Erwartungen fiel auf 81,1 (93,7). "Die Einschätzung der aktuellen Arbeitsmarktlage durch die Verbraucher hat sich im Einklang mit den jüngsten Daten zu Arbeitsplätzen und Arbeitslosigkeit weiter verbessert, die Einschätzung der Geschäftslage hat sich jedoch verschlechtert", erläuterte Chefvolkswirtin Dana M. Peterson.

US-Aufträge für langlebige Güter im November unerwartet schwach

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im November überraschend schwach gewesen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, sanken die Orders gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um nur 0,3 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Vormonat wurde allerdings auf 0,8 (vorläufig: 0,2) Prozent revidiert.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im November etwas

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat im November unter Trend gelegen. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf minus 0,12 (Oktober: minus 0,50) Punkte, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verschlechterte sich auf minus 0,31 (minus 0,27) Punkte. Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin, ein positiver Wert zeigt ein darüber liegendes Wachstum an. Darüber hinaus deutet ein negatives Vorzeichen beim Dreimonatsdurchschnitt auf einen verringerten Inflationsdruck auf Sicht von einem Jahr hin.

Brüssel überweist 13,5 Milliarden aus Aufbaufazilität

Die Brüsseler EU-Kommission hat 13,5 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren Finanzhilfen aus der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF), dem Herzstück des europäischen Aufbauprogramms NextGenerationEU, an Deutschland überwiesen. Das gab das Bundesfinanzministerium in Berlin bekannt. Deutschland hatte demnach im Rahmen seines nationalen Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) am 13. September den zweiten und dritten Zahlungsantrag als gemeinsamen Antrag eingereicht. Der Antrag über insgesamt 16 Etappenziele und 26 Zielwerte sei seitens der EU-Kommission und der EU-Mitgliedstaaten einhellig positiv bewertet worden. Die formale Billigung des Antrags sei am 17. Dezember erfolgt.

KANADA

Okt BIP +0,3% gg Sep

Sep BIP revidiert auf +0,2% von +0,1%

USA

Neubauverkäufe Nov +5,9% auf 664.000 (PROG: 675.000)

Neubauverkäufe Okt revidiert auf 627.000 (vorl: 610.000)

Neubauverkäufe Nov Bestand 8,9 Monate

