Memecoin Wall Street Pepe nimmt trotz Marktschwäche 35 Mio. $ ein

Der Vorverkauf der Memecoin-Trading-Community von Wall Street Pepe hat mittlerweile die Marke von 35 Mio. USD überschritten, während der Rest des Kryptomarktes größtenteils rote Zahlen verzeichnet.

Ganz im Gegenteil zu diesen erzielt der Presale weiterhin eine hohe Nachfrage, nachdem dieser am 3. Dezember begonnen wurde. Seitdem konnten täglich durchschnittlich weitere 1,67 Mio. USD eingeworben werden.

Nun bringt sich Wall Street Pepe langsam in Position, den Kryptomarkt mit seiner Community und seinem Coin zu übernehmen. Dabei stellt er wesentlich mehr als nur einen inhaltslosen Memecoin, sondern eine der ersten sinnvollen Communitys in diesem Bereich dar, welche diesen Aspekt weiterentwickelt hat.

Dabei will das Projekt die kollektive Macht der Kleinanleger für ihre gemeinsame Mission nutzen, in welcher sie den Krypto-Ozean aufmischt und die Wale mit ihren eigenen Mitteln stürzt. Denn dann handelt es sich bei ihnen nicht mehr um die "kleinen Fische", sodass sie den Markt zu ihren Gunsten verändern können.

In diesem Zusammenhang wird Ihnen mit den $WEPE-Token Zugang zu einer exklusiven Sammlung von Insider-Handelsstrategien, Profi-Handelssignalen und Marktanalysen gegeben, mit denen geringere Verluste und höhere Gewinne möglich sind.

Zudem erinnert Wall Street Pepe eine wenig an die Wall-Street-Bets-Bewegung, welche über Reddit den Aktienmarkt aufgemischt hat. Im Gegensatz dazu bietet das Projekt mit ihrem eigenen Memecoin $WEPE sogar eine direkte Investmentmöglichkeit, die sich wie andere Memetoken verhundertfachen könnte.

Wenn Sie sich der Gemeinschaft von Wall Street Pepe anschließen wollen, können Sie dies nun noch mit besonders attraktiven Konditionen. So werden die $WEPE-Coins in der aktuellen Phase für einen rabattierten Preis in Höhe von 0,0003654 USD angeboten. Jedoch wird dieser spätestens in 19 Stunden erneut erhöht, sofern nicht zuvor das nächste Finanzierungsziel erreicht wurde.

Wall Street Pepe zeichnet sich durch besondere Resilienz aus

Nachdem Bitcoin sein neues Allzeithoch von 108.268 USD ausgebildet hat, ist dieser vor wenigen Tagen wieder unter die Marken von 100.000 USD gefallen. Diese spielt eine besonders wichtige Rolle und dient jetzt als Widerstand, während BTC weiter nachgegeben hat und nun nur noch bei 93.329 USD notiert.

Zurückzuführen ist diese Entwicklung vorwiegend auf die Eintrübung des Ausblicks auf die Zinssenkungen in den USA im kommenden Jahr, wobei die Dot Plots der Fed nun nur noch von zwei anstelle von drei Reduktionen ausgehen. Außerdem wurde erwähnt, dass die Zentralbank nicht plane, Bitcoin neben anderen Assets als Reserve zu halten, wobei dies auch wieder einmal eine strategische Lüge dieser gewesen sein kann.

Dennoch führte dies zu einer Reduktion der Marktkapitalisierung des Kryptomarktes um 14,51 % von 3,79 Bil. USD auf heute 3,26 Bil. USD. Zudem trübte sich der Crypto Fear & Greed Index ein, welcher jetzt nicht mehr im Bereich der extremen Gier, sondern der Neutralität steht.

Die Marktkapitalisierung der Memecoins ist heute auf CoinGecko sprungartig angestiegen, da XRP inzwischen in diesem Sektor gelistet ist. Dies würde dann aber auch auf viele andere Layer-1-Coins zutreffen, welche bisher nicht in der Kategorie angezeigt werden. Dennoch verdeutlicht es, wie wichtig dieser Sektor aufgrund der hohen On-Chain-Aktivität geworden ist.

Viele führende Memecoins haben über die vergangenen sieben Tage hohe Verluste erlitten. So sind es bei Dogecoin beispielsweise 23,7 %, bei Shiba Inu 20,4 %, bei Pepe 24,5 % und bei Bonk 13,5 %.

Viele Investoren sind vermutlich auch deshalb in Scharen in den Vorverkauf von Wall Street Pepe geflohen, weil dieser einen temporär sicheren Hafen gewährt, während der Kryptomarkt seine Korrektur vollzieht.

Denn diese dürfte angesichts der Mitte nächsten Jahres erwarteten Allzeithochs nicht allzu lange andauern. Somit würde die Bodenbildung dann vermutlich ungefähr mit der Zeit der ersten Listung zusammenfallen, wobei einige Teams auch aus strategischen Gründen auf ein förderliches Umfeld warten. Bis dahin können Buchgewinne über Preiserhöhungen und Staking erzielt werden.

$PEPE ist 166,89 Mio. % gestiegen: Schafft $WEPE davon einen Bruchteil?

Betrachtet man einmal die Entwicklung des Memecoins Pepe auf DEXtools, so konnte dieser seit seinem Start von 0,00000000001060 USD bis auf heute 0,00001769 USD um sensationelle 166.886.693 % steigen.

Hätten Sie in diesen zu Beginn nur 100 USD investiert, könnten Sie sich heute über einen Gewinn in Höhe von 166,89 Mio. USD freuen, wobei auch schon 1 USD für einen Millionengewinn ausgereicht hätte. Dies zeigt, dass im Memecoin-Sektor eine Diversifizierung Sinn ergeben kann, insbesondere, wenn man mit einem Presale früh einsteigen kann.

Der Memecoin-Experte Murad Mahmudov bekräftigte kürzlich noch einmal, dass sich der Memecoin-Superzyklus noch immer im vollen Gange befinden würde. Seiner Einschätzung nach würden die Memetoken, welche man heute hält, das Schicksal in den Jahren 2025 und 2026 bestimmen.

Your ability to HOLD the right Memecoins will define your fate in 2025-2026. - Murad (@MustStopMurad) December 21, 2024

Sie hätten jedoch auch am Pepe-Allzeittief von 0,00000002764 USD kaufen können. Dann hätten Sie nach der Korrektur noch immer einen Gewinn in Höhe von 63.820 % erzielt, mit dem eigentlich außer Pennystocks keine Aktie in einem Zeitraum von einem Jahr mithalten kann.

Wall Street Pepe könnte sich nun ähnlich wie der nutzlose und sinnlose Pepe entwickeln. Denn seine Gemeinschaft verfolgt einen konkreten Sinn und bietet den Mitgliedern exklusive Vorteile, mit denen geringere Verluste und höhere Gewinne möglich sind.

Community von Wall Street Pepe ist wie bei BTC und ETH Feuer und Flamme

Obwohl der Vorverkauf von Wall Street Pepe erst vor weniger als drei Wochen gestartet wurde, hat dieser schon mehr als 35 Mio. USD eingenommen. Ein weiterer Grund für das Interesse an diesem ist, dass er besondere Werte vertritt, welche eine positive Resonanz in der Krypto-Community hervorrufen.

Auch Mahmudov hat in seinem Video betont, dass manche Kryptowährungen von loyalen und kultähnlichen Gemeinschaften unterstützt werden. Zu diesen zählen beispielsweise Dogecoin, Ripple, Cardano, Chainlink, Bitcoin und Ethereum. Zudem handelt es sich laut ihm um eine Eigenschaft, welche dafür Sorge trägt, dass der Coin auch in den kommenden Jahren erfolgreich ist.

Ähnlich entwickelt sich nun Wall Street Pepe, welcher schnell eine große Beliebtheit erlangt und seine WEPE-Armee aufgebaut hat. Denn viele Anleger sind frustriert von den aktuellen Entwicklungen des Kryptomarktes und möchten nicht mehr länger zusehen, wie die Wale die hohen Gewinne verbuchen, während sie leer ausgehen.

Wall Street Pepe wurde gegründet, um die Insiderinformationen und geheimen Tipps an die Gemeinschaft von Kleinanleger weiterzugeben, welche ihnen selbst zu ihrem Erfolg verholfen haben. Für das Teilen solcher wertvollen Informationen können die Community-Mitglieder zudem Belohnungen in den $WEPE-Coins verdienen.

So können Sie $WEPE-Coins kaufen

Die Teilnahme am Presale von Wall Street Pepe ist auf unterschiedliche Weise möglich. Entweder erwerben Sie diese direkt über die Website oder über die Best Wallet, in welcher dieser unter "Upcoming Tokens" gelistet ist.

Somit profitiert Wall Street Pepe außerdem von der hohen Aufmerksamkeit, welche diese digitale Geldbörse mit ihrer schnell wachsenden Nutzerbasis bietet. So hat die Partnerschaft schon einigen Kryptowährungen zuvor zu einer positiven Entwicklung verholfen.

Unter anderem hat Pepe Unchained mit mehr als 73 Mio. USD den erfolgreichsten Memecoin-Presale hingelegt, welcher frühen Anlegern ihr Investment fast verachtfacht hat. Aber auch Catslap konnte seit dem IDO um bis zu 8.400 % steigen.

$WEPE presale is now live in Upcoming Tokens! @WEPEToken gives holders access to top-tier trading insights, exclusive market calls, and access to private insider groups.



Here's how to join:

Download Best Wallet

Visit Upcoming Tokens

Buy $WEPE using $ETH or… pic.twitter.com/sLdStEOgkZ - Best Wallet (@BestWalletHQ) December 3, 2024

Heruntergeladen werden kann die Best Wallet über Google Play und Apple App Store.

Verbinden Sie sich mit der Gemeinschaft von Wall Street Pepe über X und Telegram.

Jetzt Wall Street Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.