HelloFresh SE kündigt weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu EUR 75 Mio. an



23.12.2024 / 20:45 CET/CEST

Veröffentlichung gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

Berlin, 23. Dezember 2024. Die HelloFresh SE (die "Gesellschaft") hat am 17. Dezember 2024 ihr Rückkaufprogramm 2023/2024 im Volumen von EUR 150 Mio. erfolgreich abgeschlossen, das aus einem Rückkauf von Aktien der Gesellschaft in Höhe von EUR 113,25 Mio. und einem Rückkauf von ausstehenden Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft in Höhe von EUR 36,75 Mio. bestand.

Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, einen weiteren Rückkauf von Aktien der Gesellschaft mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 75 Mio. (ohne Nebenkosten der Aktienrückkäufe) durchzuführen. Grundlage der Aktienrückkäufe ist die Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 2. Mai 2024.

Alle Aktienrückkäufe werden über eine Bank an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgenommen. Die Aktienrückkäufe werden bis zu einem vertraglich vereinbarten maximalen Preis pro Aktie und einem vertraglich vereinbarten maximalen Gesamtrückkaufvolumen pro Handelstag getätigt. Das Preisschema und das tägliche Rückkaufvolumen können jedoch von Zeit zu Zeit geändert werden. In keinem Fall werden mehr als 10 Millionen Aktien zurückgekauft. Zweck des Aktienrückkaufs ist die Einziehung der zurückgekauften Aktien und die damit verbundene Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft, um in erster Linie die Verwässerung auszugleichen, die aus den im Jahr 2025 anstehenden regulären Zuteilungen unter den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen der Gesellschaft resultiert, und/oder die Verwendung der zurückgekauften Aktien zur Erfüllung von Verpflichtungen aus den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen der Gesellschaft.

Das Aktienrückkaufprogramm wird frühestens am 2. Januar 2025 beginnen und spätestens am 31. Dezember 2025 enden.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, den Aktienrückkauf jederzeit zu ändern oder zu beenden und möglicherweise nicht den vollen Betrag von EUR 75 Mio. auszunutzen.

Über HelloFresh

Die HelloFresh Gruppe ist eine globale Food Solutions Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. Im dritten Quartal 2024 lieferte die HelloFresh Gruppe weltweit mehr als 231 Millionen Mahlzeiten aus. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin und Barcelona.

Kontakt zur Presse

Dr. Christian Ries

Group General Counsel

HelloFresh SE, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin

+49 (0) 160 96 382 504

cr@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, des HelloFresh-Konzerns oder der Branche, in der der HelloFresh-Konzern tätig ist. Diese Aussagen können durch Signalwörter wie etwa "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "planen", "zielen" oder "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen, Zukunftspläne und Potenzial für zukünftiges Wachstum, Wachstum der Produkte und Dienstleistungen in neuen Märkten, Branchentrends, sowie die Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in diesem Dokument beschrieben sind und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Es wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

