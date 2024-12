Wie Hyatt Hotels Corporation ("Unternehmen" oder "Hyatt") (NYSE: H) heute mitteilte, hat das Unternehmen eine Exklusivitätsvereinbarung mit Playa Hotels Resorts N.V. ("Playa") (NASDAQ: PLYA) abgeschlossen, in der Playa sein Einverständnis erklärt, mit Hyatt exklusiv über mögliche strategische Alternativen zu verhandeln, darunter auch die Übernahme von Playa durch Hyatt.

Mark S. Hoplamazian, President und Chief Executive Officer bei Hyatt, berichtet: "Seit vielen Jahren ist Playa ein wichtiger Partner und einer der weltweit führenden Betreiber von All-inclusive-Resorts. Playa verfügt über ein erstklassiges Portfolio an hochwertigen All-inclusive-Resorts in erstklassigen Lagen und Kernmärkten in der Karibik und in Mexiko. Die geprüften strategischen Alternativen könnten für Hyatt überzeugende strategische Vorteile bieten, die zusätzliche langfristige Ertragsquellen erschließen. Wir halten fest an unserem Asset-Light-Geschäftsmodell, dass wenig Kapital bindet. Sollte dieser Prozess anhalten, werden wir auch künftig für alle strategischen Alternativen, die wir ergreifen, einen klaren Pfad für ein Asset-Light-Ergebnis aufstellen."

Eine Zusicherung, dass die exklusiven Gesprächen von Hyatt und Playa in eine Transaktion münden, oder zu welchen Bedingungen diese stattfinden wird, kann nicht gegeben werden. Hyatt hat nicht die Absicht, weitere Kommentare zu diesen Gespräche abzugeben, solange keine endgültige Vereinbarung abgeschlossen wurde.

In Übereinstimmung mit den US-Wertpapiergesetzen hat Hyatt, der wirtschaftliche Eigentümer von 9,99 der ausstehenden Aktien von Playa, bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eine Ergänzung zu Schedule 13D eingereicht, um diese Gespräche offenzulegen.

Über die Hyatt Hotels Corporation

Die Hyatt Hotels Corporation mit Hauptsitz in Chicago ist ein führendes globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, für Menschen da zu sein, damit sie ihr Bestes geben können. Zum 30. September 2024 erstreckte sich das Portfolio des Unternehmens über mehr als 1.350 Hotels und All-inclusive-Anlagen in 79 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Angebot des Unternehmens beinhaltet das Luxury-Portfolio mit Marken wie Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by SecretsundThe Unbound Collection by Hyatt®; das Lifestyle-Portfolio mit Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotelsund me and all hotels; das Inclusive-Portfolio mit Zoëtry® Wellness Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts Spas, Dreams® Resorts Spas, Hyatt Vivid Hotels Resorts, Sunscape® Resorts Spasund Alua Hotels Resorts®; das Classics-Portfolio mit Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® und Hyatt®; und das Essentials-Portfolio mit Caption by Hyatt®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studiosund UrCove. Tochtergesellschaften des Unternehmens betreiben das Treueprogramm World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, Amstar DMC Destination Management Services und Trisept Solutions® Technology Services. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.hyatt.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen beinhalten Aussagen über Hyatts Gespräche mit Playa bezüglich strategischer Alternativen und sein Engagement für ein Geschäftsmodell mit geringem Kapitalaufwand und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die schwer vorherzusagen sind. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie "können" oder "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortführen", "wahrscheinlich", "werden", "würden" und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stützen sich notwendigerweise auf Einschätzungen und Annahmen, die zwar von uns und unserem Management als vernünftig erachtet werden, aber von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit in wichtigen globalen Märkten und eine Verschlechterung der globalen Wirtschaftslage oder ein geringes Wirtschaftswachstum; die Geschwindigkeit und das Tempo der wirtschaftlichen Erholung nach einem wirtschaftlichen Abschwung; globale Einschränkungen und Unterbrechungen der Lieferkette, steigende Kosten für Bauarbeiter und Baumaterialien sowie Kostensteigerungen aufgrund von Inflation oder anderen Faktoren, die möglicherweise nicht vollständig durch Umsatzsteigerungen in unserem Unternehmen ausgeglichen werden können; Risiken, die die Segmente Luxus-, Resort- und All-inclusive-Unterkünfte betreffen; das Ausgabenniveau in den Segmenten für Geschäfts-, Freizeit- und Gruppenreisen sowie das Verbrauchervertrauen; Rückgänge bei der Belegung und der durchschnittlichen Tagesrate; eingeschränkte Sichtbarkeit in Bezug auf zukünftige Buchungen; Verlust von Schlüsselpersonal; nationale und internationale politische und geopolitische Bedingungen und politische oder zivile Unruhen oder Änderungen der Handelspolitik; Feindseligkeiten oder die Angst vor Feindseligkeiten, einschließlich zukünftiger Terroranschläge, die sich auf den Reiseverkehr auswirken; Unfälle im Zusammenhang mit Reisen; Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen, wetter- und klimabedingte Ereignisse wie Erdbeben, Tsunamis, Tornados, Hurrikane, Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände, Ölverschmutzungen, nukleare Vorfälle und weltweite Ausbrüche von Pandemien oder ansteckenden Krankheiten oder die Angst vor solchen Ausbrüchen; unsere Fähigkeit, einen bestimmten Betriebsgewinn in Hotels zu erzielen, für die Leistungstests oder Garantien zugunsten unserer Drittbesitzer festgelegt wurden; die Auswirkungen von Hotelrenovierungen und -sanierungen; Risiken im Zusammenhang mit unseren Kapitalallokationsplänen, Aktienrückkaufprogrammen und Dividendenzahlungen, einschließlich einer Reduzierung, Einstellung oder Aussetzung von Rückkaufaktivitäten oder Dividendenzahlungen; die saisonalen und zyklischen Schwankungen im Immobilien- und Gastgewerbe; Änderungen der Vertriebsvereinbarungen, z. B. durch Internet-Reisevermittler; Änderungen der Vorlieben und Präferenzen unserer Kunden; Beziehungen zu Kollegen und Gewerkschaften und Änderungen der Arbeitsgesetze; die finanzielle Lage von und unsere Beziehungen zu Drittbesitzern, Franchisenehmern und Partnern im Gastgewerbe; die mögliche Unfähigkeit von Drittbesitzern, Franchisenehmern oder Entwicklungspartnern, auf das notwendige Kapital zuzugreifen, um den laufenden Betrieb zu finanzieren oder unsere Wachstumspläne umzusetzen; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen Akquisitionen und Veräußerungen und unsere Fähigkeit, abgeschlossene Akquisitionen erfolgreich in bestehende Geschäftstätigkeiten zu integrieren; das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses geplanter Transaktionen (einschließlich des Scheiterns der Erfüllung von Abschlussbedingungen oder des Erhalts erforderlicher Genehmigungen); unsere Fähigkeit, eine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung und Offenlegungskontrollen und -verfahren aufrechtzuerhalten; Wertminderungen unserer Immobilienvermögen; unvorhergesehene Kündigungen unserer Management- und Hoteldienstleistungsverträge oder Franchisevereinbarungen; Änderungen im Steuerrecht auf Bundes-, Landes-, Kommunal- oder ausländischer Ebene; Erhöhungen von Zinssätzen, Löhnen und anderen Betriebskosten; Wechselkursschwankungen oder Währungsumstrukturierungen; Risiken im Zusammenhang mit der Einführung neuer Markenkonzepte, einschließlich mangelnder Akzeptanz neuer Marken oder Innovationen; allgemeine Volatilität der Kapitalmärkte und unsere Fähigkeit, auf diese Märkte zuzugreifen; Veränderungen im Wettbewerbsumfeld unserer Branche, Branchenkonsolidierung und die Märkte, auf denen wir tätig sind; unsere Fähigkeit, das World of Hyatt-Treueprogramm und das kostenpflichtige Mitgliedsprogramm Unlimited Vacation Club erfolgreich weiterzuentwickeln; Cybervorfälle und IT-Ausfälle; Ergebnisse von Rechts- oder Verwaltungsverfahren; und Verstöße gegen Vorschriften oder Gesetze im Zusammenhang mit unserem Franchise- und Lizenzgeschäft und unseren internationalen Aktivitäten; sowie andere Risiken, die in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden, einschließlich unseres Jahresberichts auf Form 10-K und unserer Quartalsberichte auf Form 10-Q, die bei der SEC erhältlich sind. Diese Aufzählung von Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, ist nicht erschöpfend. Lesern wird empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur den Informationsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen oder zukünftige Ereignisse, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. In dem Fall, dass wir eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, ist dies nicht als Hinweis darauf zu verstehen, dass wir weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen werden.

