NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag nach einem holprigen Start auf Erholungskurs geblieben. Besonders gefragt waren Aktien von Chipherstellern. Standardwerte hingegen hinkten nach enttäuschenden Konjunkturdaten hinterher. Die Stimmung der Verbraucher hat sich im Dezember unerwartet eingetrübt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte lediglich um 0,16 Prozent auf 42.906,95 Punkte zu. Am Donnerstag letzter Woche hatte das bekannteste Börsenbarometer der Welt eine historische Serie von zehn Verlusttagen in Folge beendet, nachdem die Aktienkurse am Mittwoch eingebrochen waren. Hintergrund waren Zinssignale der Notenbank. Diese hatte weniger Senkungen im kommenden Jahr in Aussicht gestellt als vom Markt erwartet.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 stieg am Montag um 0,73 Prozent auf 5.974,07 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,01 Prozent auf 21.503,17 Punkte./la/he

