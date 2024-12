Emittent / Herausgeber: fund2seed GmbH / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kapitalrestrukturierung

Merzauer Agrar GmbH übernimmt Verantwortung für Wagyu-Rinderherde und Arbeitsplätze in Thüringen



23.12.2024 / 22:37 CET/CEST

Die Merzauer Agrar GmbH hat einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Tierzucht und regionaler Wirtschaftssicherung unternommen: Das Unternehmen unterzeichnete Verträge zur Versorgung einer Wagyu-Herde mit über 350 Tieren, bestehend aus Mutterkühen und Kälbern. Die Rinder stammen von einem (ehemals) führenden europäischen Zuchtbetrieb für Wagyu-Rinder. Dieser hatte im Sommer 2024 Insolvenz anmelden müssen.



Die Merzauer Agrar GmbH hat gemeinsam mit Mitarbeitern des insolventen Unternehmens, frühzeitig ein Konzept zur tierwohlgerechten Fortführung umgesetzt, um die Folgen der Insolvenz für die Wagyu-Herde aber auch die Mitarbeiter und Gläubiger des insolventen Unternehmens zu lindern.



Mit der Übernahme setzt die Merzauer Agrar GmbH ein starkes Zeichen für den Erhalt von Arbeitsplätzen und für das Tierwohl.



"Die Übernahme dieser außergewöhnlichen Wagyu-Herde bietet eine einzigartige Chance, die hochwertige Zucht dieser weltweit geschätzten Rinderrasse in Deutschland fortzuführen", erklärt Denise Ulbrich, geschäftsführende Gesellschafterin der Merzauer Agrar GmbH. "Gleichzeitig versuchen wir durch den Erhalt regionaler Strukturen in Thüringen Arbeitsplätze zu sichern und einen aktiven Beitrag zum Tierwohl leisten."



Das Fleisch der ursprünglich aus Japan stammenden Wagyu-Rinder ist stark marmoriert und daher besonders zart und geschmacksintensiv. Um Spitzenqualität zu erzielen und gleichzeitig das Tierwohl zu gewährleisten, wird die Merzauer Agrar GmbH ein nachhaltiges Zucht- und Mastverfahren umsetzen. Neben der Mutterkuh- und Weidehaltung liegt ein Schwerpunkt auf der genetischen Optimierung.



Mit der Kombination aus zukunftsorientierten Zuchtmethoden, regionaler Wertschöpfung und Nachhaltigkeit unterstreicht die Merzauer Agrar GmbH ihre Rolle als verantwortungsvoller Akteur in der deutschen Landwirtschaft.



Über die Merzauer Agrar GmbH

Die Merzauer Agrar GmbH ist ein eigentümergeführtes Agrarunternehmen mit Sitz in Spiesheim. Das Unternehmen setzt auf innovative und nachhaltige Ansätze in der Landwirtschaft, um ökologische und ökonomische Ziele zu vereinen. Schwerpunkte liegen in der Tierhaltung, der Erzeugung regenerativer Energien und der regionalen Wirtschaftsförderung.





