Bitcoin: Privatanleger werden ungeduldig - Jetzt kaufen oder verkaufen?

Die Stimmung am Kryptomarkt zeigt sich aktuell wechselhaft. Nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs in der letzten Woche bei 108.000 US-Dollar ist der Bitcoin-Kurs in den letzten Tagen um über 13 % gefallen. Der Kurs stabilisiert sich derzeit bei etwa 94.000 US-Dollar, doch die Frage bleibt: War das der Beginn eines längeren Abwärtstrends, oder steht uns doch noch eine Weihnachtsrallye bevor? Viele Privatanleger verlieren langsam die Geduld.

Nervosität unter Privatanlegern steigt

Ein typisches Phänomen am Kryptomarkt zeigt sich auch diesmal wieder: Viele Privatanleger lassen sich von kurzfristigen Kursbewegungen verunsichern. Besonders Neulinge, die auch diesmal wieder während der Rallye eingestiegen sind, reagieren sensibel auf jede Korrektur. Daten von Santiment zeigen, dass die Nervosität unter neuen Investoren in den letzten Tagen stark zugenommen hat, was zu einem verstärkten Verkaufsdruck führt.

Crypto markets have opened the week retracing further, instilling panic toward the retail crowd. Particularly Bitcoin and Ethereum are seeing massive FUD from newer traders who joined markets in the past 2-3 months



These new traders have not seen mid-sized corrections before,… pic.twitter.com/L7yHMPLCNR - Santiment (@santimentfeed) December 23, 2024

Dieses Verhalten ist keineswegs ungewöhnlich. Während erfahrene Anleger Korrekturen als Kaufgelegenheit sehen, neigen viele Neulinge dazu, in Panik zu geraten und ihre Positionen zu verkaufen, bevor sie noch mehr verlieren. Das verstärkt den Abwärtstrend kurzfristig zusätzlich. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Bitcoin noch weiter auf 90.000 US-Dollar fallen könnte, bevor sich der Markt wieder stabilisiert.

Verschobene Rallye oder Abbruch?

Obwohl ein erneuter Sprung über die Marke von 100.000 US-Dollar in diesem Jahr unwahrscheinlich geworden ist, bedeutet das nicht, dass die Rallye ausbleibt. Es könnte vielmehr sein, dass der nächste große Aufwärtstrend erst Anfang 2025 startet. Besonders institutionelle Investoren, die in diesem Bullrun eine wichtige Rolle spielen, nutzen die Weihnachtszeit oft für eine Auszeit. Daher sind in den nächsten zwei Wochen vermutlich keine größeren Kursbewegungen zu erwarten.

Die mittelfristigen Aussichten bleiben jedoch bullish. Mit Donald Trumps Amtsantritt im Januar und seiner angekündigten kryptofreundlichen Politik wird mit einem positiven Einfluss auf den gesamten Markt gerechnet. Zudem könnten institutionelle Anleger, die ihre Prüfungen nach der Einführung der Spot Bitcoin ETFs abgeschlossen haben, ab Januar verstärkt Kapital in den Markt bringen.

Altcoins im Fokus

Während Bitcoin kurzfristig auf der Stelle tritt, könnte die bevorstehende Altcoin Season für Bewegung im Markt sorgen. Viele Privatanleger, die aktuell verunsichert sind, neigen dazu, in kleinere Kryptowährungen zu investieren, die bei niedrigerer Marktkapitalisierung oft schnellere Gewinne versprechen. Diese Dynamik könnte den Beginn einer Altcoin-Rallye einläuten, die sich in den letzten Tagen bereits angedeutet hat. Ein Coin, der dabei aktuell besonders gefragt ist, ist Wall Street Pepe ($WEPE).

Wall Street Pepe explodiert auf 35 Millionen Dollar

Während es bei Bitcoin aktuell kein Weiterkommen gibt, zeigt sich heute schon eine hohe Nachfrage bei Ethereum, was oft der Beginn einer Altcoin Season ist. Kleinere Coins können in dieser Phase oft um tausende Prozent steigen, da dafür auch noch deutlich weniger Kapital nötig ist als bei Bitcoin. In diesem Jahr sind vor allem Meme Coins extrem gefragt. Wall Street Pepe ist ein Meme Coin, der aktuell alle Rekorde bricht. Obwohl der Coin erst seit 3 Wochen im ICO erhältlich ist, haben Anleger bereits über 35 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein, wenn der neue Coin an den Börsen gelistet wird.

($WEPE Token-Vorverkauf - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer schon einen ersten Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können. Auch eine Staking-Funktion sorgt dafür, dass Anleger in den ersten 2 Jahren ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token verdienen können. In erster Linie ist es aber die extrem hohe Nachfrage während des Vorverkaufs, die Analysten zu der Annahme führt, dass der $WEPE-Kurs nach dem Launch schnell um mehr als das 20-fache steigen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.