Meme Index erzielt mit Presale über 285.000 $ in ersten Stunden

Am heutigen Tage wurde der neue Krypto-Presale von Meme Index gestartet und konnte schon in den ersten Stunden die 285.000 USD einnehmen. Denn es handelt sich um einen nützlichen Meme-Token, sodass er es mit den Top 6 leichter aufnehmen kann. Ebenso bietet er für den Kryptomarkt ein besonders interessantes Konzept.

Denn das Projekt kombiniert das Erfolgsrezept von State Street, Vanguard und BlackRock mit der hohen Nachfrage und überwältigenden Viralität des Meme-Coin-Marktes. So bietet es für diesen Kryptosektor erstmalig eigene Indizes, über welche Interessierte gebündelt in einige der vielversprechendsten Meme-Coins gleichzeitig investieren können.

Auf diese Weise wird endlich ein Investmentvehikel geboten, welches sich auf dem laut CoinGecko schweren Markt der Meme-Coins positioniert. Diese haben in diesem Jahr ein besonders großes Interesse erlebt, was wiederum Meme Index eine vielversprechende Zukunft bescheren kann.

Denn Meme-Coins haben kürzlich bei den Google-Suchanfragen, der Wallet-Beteiligungsrate an den dezentralen Kryptobörsen, der Anzahl der neu erstellten Coins sowie den damit erzielten Gebühreneinnahmen neben einigen weiteren Parametern neue Rekordstände verzeichnet. Zudem erwarten Krypto-Experten wie Murad Mahmudov, dass der Meme-Coin-Superzyklus noch anhält.

Your ability to HOLD the right Memecoins will define your fate in 2025-2026. - Murad (@MustStopMurad) December 21, 2024

Somit hat die Konkurrenz in diesem Sektor enorm zugenommen, sodass es nicht mehr so leicht gelingt, mit einem sinnlosen Konzept langfristig eine hohe Bewertung zu bewahren. Dann trennt sich wiederum die Spreu vom Weizen, wobei unter den Top 6 schon größtenteils Utility-Meme-Coins anzufinden, da sie durch die organische Nachfrage auch leichter für ein längerfristiges Potenzial sorgen können.

Jedoch gibt auch in dieser Hinsicht mittlerweile viele Kopien, wobei sich Nachzügler nun oft an Floki Inu mit seinem Metaverse, NFTs, Spenden, Kreditkarten und mehr orientieren, was ähnlich wie Shiba Inu ist, wobei es auch viele größere Unterschiede zwischen den beiden gibt. Im Vergleich dazu sticht Meme Index mit seinem einzigartigen Angebot jedoch besonders positiv hervor.

So funktioniert Meme Index

Das von der Gemeinschaft dezentral verwaltete Projekt Meme Index bietet Meme-Coin-Fans vier unterschiedliche Indizes, über welche sie in einige der vielversprechendsten Coins aus diesem Sektor investieren können.

Zudem lassen sich diese flexibel an die persönlichen Präferenzen bezüglich des Chance-Risiko-Verhältnisses anpassen. Diese unterscheiden sich dabei in der Volatilität, wobei die etablierteren Meme-Coins tendenziell mit einer geringeren Schwankungsbreite eine höhere Sicherheit bieten. Die neuen Coins ermöglichen für ein höheres Risiko hingegen auch die maximale Renditechance.

Genau genommen handelt es sich um unterschiedliche Staking-Pools, in welche die Investoren ihre Coins einzahlen können. Auf diese Weise erwerben sie entsprechend der Aufteilung des Index die Meme-Coins in der jeweiligen Anzahl, wobei diese innerhalb des Staking-Pools mit anderen zusammen gehalten werden.

Übersicht der Indizes von Meme Index

Meme Titan Index: Etablierte Meme Coins, welche meist in den Top 10 positioniert sind und eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 1 Mrd. USD haben.

Etablierte Meme Coins, welche meist in den Top 10 positioniert sind und eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 1 Mrd. USD haben. Meme Moonshot Index: Fortgeschrittene Meme Coins, welche die Top 10 herausfordern und an Tier-1-Börsen gelistet wurden, aber bisher keine 1 Mrd. USD erreicht haben.

Fortgeschrittene Meme Coins, welche die Top 10 herausfordern und an Tier-1-Börsen gelistet wurden, aber bisher keine 1 Mrd. USD erreicht haben. Meme Midcap Index: Meme Coins mit mittlerer Bewertung von 50 bis 250 Mio. USD und einer höheren Volatilität sowie somit auch größeren Chance.

Meme Coins mit mittlerer Bewertung von 50 bis 250 Mio. USD und einer höheren Volatilität sowie somit auch größeren Chance. Meme Frenzy Index: Meme Token mit der höchsten Schwankungsbreite, welche für Anleger geeignet sind, welche das höchste Chance-Risiko-Verhältnis suchen.

Das hat der Meme Index zu bieten

Selbst Kleinanleger mit wenig Hintergrunderfahrungen und Zeit können mit Meme Index ebenfalls von dem schnelllebigen Markt profitieren. Dabei erhalten sie eine handverlesene Auswahl von Meme-Token-Experten, welche täglich den Zeitgeist studieren, um möglichst frühzeitig die besten Investments, aber auch potenziellen Gefahren zu identifizieren. Festgelegt wird die Zusammensetzung der einzelnen Indizes über die dezentrale Governance.

Mithilfe von Meme Index denken Investoren zudem längerfristig, was die Gefahr verringert, dass sie von ihren Emotionen in einer temporären Verlustphase überwältigt werden und dann die größere Chance durch einen zu frühen Verkauf verpassen. Ebenso müssen Sie weniger riskieren, dass Sie neben Ihrem Geld Ihre wertvolle Zeit mit sinnlosen und verlustreichen Meme-Coins verloren haben.

Das Team von Meme Index kann außerdem durch ein strategisches Vorgehen über das Markt-Timing zusätzliche Vorteile erzielen, indem beispielsweise auf die Geldpolitik und andere wichtige Indikatoren wie Geopolitik und Co geachtet wird. Somit können Coins besonders günstig verkauft und vor allem auch zum richtigen Zeitpunkt verkauft werden. Außerdem haben die Kleinanleger auf diese Weise eine größere Einflusskraft wie Wale.

Auch wenn die Meme-Token in dem Index lange stabil bleiben, können auf diese Weise dennoch entscheidende Vorteile gewonnen werden, welche nicht wenigen Kleinanlegern aufgrund der mangelnden Zeit und Expertise entgehen.

Zudem erhalten Anfänger über die Indizes eine besonders einfache und komfortable Möglichkeit, um in Meme-Coins neuer Ökosysteme zu investieren. Denn zu ihnen kommen immer mehr hinzu, wie Ethereum, Solana, Cardano, Sui, Stacks, Aptos, Ripple, Bitcoin und viele weitere.

Zudem muss bei dem Sektor der Meme-Coins noch lange nicht Schluss sein. Denn auch für andere Kryptosektoren gibt es bisher noch einen Mangel an Investmentvehikeln, welche mit ETFs vergleichbar sind. Somit kann Meme Index insbesondere aufgrund seiner dezentralen Governance ein besonders chancenreiches und langfristiges Potenzial bieten. Einige könnten theoretisch sogar später an echten Börsen gelistet werden, wie der erste DOGE-ETP.

Vorteile von Meme Index im Überblick

Vielversprechendes Erfolgsrezept von BlackRock, Vanguard und State Street wird mit Viralität und hoher Nachfrage des Meme-Coin-Sektors verbunden.

von BlackRock, Vanguard und State Street wird mit Viralität und hoher Nachfrage des Meme-Coin-Sektors verbunden. Größere Marktmacht durch den Zusammenschluss von Kleinanlegern über Meme Index, was ihnen eine mit institutionellen Investoren vergleichbare Einflusskraft verleiht.

durch den Zusammenschluss von Kleinanlegern über Meme Index, was ihnen eine mit institutionellen Investoren vergleichbare Einflusskraft verleiht. Komfortablen Zugang zu einigen der neuesten und heißesten Meme-Coins, nach denen Anleger immer mehr ihre Vermögensverwalter fragen.

zu einigen der neuesten und heißesten Meme-Coins, nach denen Höhere Sicherheit durch mehrfach geprüfte Smart Contracts sowie professionelle Sicherheitsvorkehrung beim Erwerb neuartiger Memecoins, was Verluste verringert.

durch mehrfach geprüfte Smart Contracts sowie professionelle Sicherheitsvorkehrung beim Erwerb neuartiger Memecoins, was Verluste verringert. Bessere Nutzererfahrung durch Ersparnis von Zeit, Geld und Expertise wird der Weg zur Massenadoption geebnet, was der Nachfrage zugutekommt.

durch Ersparnis von Zeit, Geld und Expertise wird der Weg zur Massenadoption geebnet, was der Nachfrage zugutekommt. Enormes Skalierungspotenzial , da neben Meme-Coins auch Indizes für weitere Kryptosektoren offeriert werden können sowie echte Börsennotierungen möglich sind.

, da neben Meme-Coins auch Indizes für weitere Kryptosektoren offeriert werden können sowie echte Börsennotierungen möglich sind. Besseres Timing kann für niedrigere Einstiegskurse und optimale Verkaufszeitpunkte sorgen, wobei die Gemeinschaft ihre Expertise bündelt.

kann für niedrigere Einstiegskurse und optimale Verkaufszeitpunkte sorgen, wobei die Gemeinschaft ihre Expertise bündelt. Dezentrale Governance für größere Fairness und bessere Zukunftsaussichten, da Tokeninhaber ein Interesse am Erfolg des Projekts und die Macht über dieses haben.

für größere Fairness und bessere Zukunftsaussichten, da Tokeninhaber ein Interesse am Erfolg des Projekts und die Macht über dieses haben. Einzigartiger Nutzen für einen der gefragtesten Kryptosektoren im Jahr 2024 bietet eine überdurchschnittliche Chance im Meme-Coin-Superzyklus.

für einen der gefragtesten Kryptosektoren im Jahr 2024 bietet eine überdurchschnittliche Chance im Meme-Coin-Superzyklus. Großes Interesse aus der Meme-Coin-Community ist zu erwarten, da diese nach Maßnahmen zur Steigerung der Viralität und Kursen suchen.

aus der Meme-Coin-Community ist zu erwarten, da diese nach Maßnahmen zur Steigerung der Viralität und Kursen suchen. Steuerliche Effizienz , da weniger Transaktionen getätigt und berichtet werden, was die Steuererklärung komfortabler gestaltet.

, da weniger Transaktionen getätigt und berichtet werden, was die Steuererklärung komfortabler gestaltet. Professionelles Team zeichnet sich durch strategischen Ansatz, Innovationen, dezentrale Governance und langfristige Tokenomics aus.

zeichnet sich durch strategischen Ansatz, Innovationen, dezentrale Governance und langfristige Tokenomics aus. Presale-Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen und hohe, aber stetig sinkende Staking-Rendite von 5.473 % pro Jahr.

durch schrittweise Preiserhöhungen und hohe, aber stetig sinkende Staking-Rendite von 5.473 % pro Jahr. Hohes Marketingbudget sorgt für leichtere Verbreitung des Angebots, sodass es nicht als Rohrkrepierer im Sande verläuft und nach der Listung noch Aufmerksamkeit erzielt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.