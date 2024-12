Krypto News: SPX6900 steigt um 9 Prozent, während Flockerz explodiert

Zum Jahresende wird es nochmal spannend am Kryptomarkt. Während der Bitcoin eher eine Korrektur zeigt, können sich andere Coins derzeit wieder stark erholen. Einer dieser Coins ist $SPX6900. Wie auch viele andere Coins hat der Meme-Coin in den letzten Tagen eine Erholung gesehen und ist an einer extrem wichtigen charttechnischen Marke gedreht.

Nun sieht es so aus, als wäre die Umkehr tatsächlich nachhaltig, denn der Kurs von $SPX6900 ist allein in den letzten 24 Stunden um über 9 Prozent gestiegen. Währenddessen explodiert der Flockerz Presale gerade.

(In den letzten 24 Stunden ist der Kurs von $SPX6900 um über 9 Prozent gestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird dieser Anstieg nachhaltig sein?

Seit seinem Allzeithoch am 13. Oktober ist der Kurs von $SPX6900 eher nach unten gelaufen. Obwohl man nicht von einem Crash sprechen kann, blieb eine starke Aufwärtsbewegung, die es in anderen Coins gab, bislang aus. Im Gegenteil, der Kurs ist um über 50 Prozent eingebrochen. Dennoch konnte er sich immer wieder gut halten. Zuletzt bildete er an der wichtigen Unterstützungszone zwischen 0,52 und 0,56 US-Dollar ein Dreifachtief aus. Seitdem beginnt sich der Kurs des Coins offenbar stark zu erholen. Und dieser Umstand ist durchaus als sehr positiv zu bewerten.

(Der Kurs hat an einer bedeutenden Unterstützungszone gedreht, was ein sehr bullishes Signal ist - Quelle: Tradingview.com)

Das Abprallen an dieser wichtigen Marke ist ein starkes bullishes Signal, das dafür spricht, dass der Kurs sich noch weiter erholen könnte und dass der derzeitige Anstieg durchaus nachhaltig ist. Anleger haben daher die Chance, bei $SPX6900 Gewinne von x2 zu erzielen. Höhere Gewinne sind aber aufgrund der bereits hohen Marktkapitalisierung des Coins eher unwahrscheinlich. Wer höhere Gewinne erzielen möchte, könnte derzeit aber mal einen Blick auf Flockerz ($FLOCK) werfen.

Hier findest du alle Infos zu Flockerz.

Weshalb die Community von Flockerz gerade rasant anwächst

Flockerz ist ein neuer Coin, dessen Community trotz des noch nicht lange andauernden ICOs bereits auf über 12.000 Anleger angewachsen ist. Diese Investoren werden in Zukunft auf vielfältige Weise in das Projekt eingebunden. Denn in Flockerz zählt der Communitygedanke. Daher können alle, die in den Coin investiert haben, regelmäßig über die Zukunft des Projekts abstimmen. Und sie werden nicht nur nach ihrer Meinung gefragt, sondern dafür noch belohnt.

(Bei Flockerz zählt die Community in besonderem Maße - Quelle: flockerz.com)

In Fockerz wurde ein bis dato einzigartiges Vote-to-Earn-System eingeführt. In diesem erhalten alle Anleger, die ihre Stimme zur Zukunft des Projekts abgeben, $FLOCK-Token zur Belohnung für ihre Beteiligung am Voting. Hier entscheidet also nicht nur der Entwickler. Flockerz ist somit der erste Meme Coin, der tatsächlich komplett dezentralisiert ist. Verschiedene Analysten vermuten, dass Flockerz Gewinne von x10 und mehr nach dem Handelsstart erzielen könnte. Anleger haben derzeit noch die einzigartige Chance, die Token im ICO zu einem günstigen Kurs zu kaufen. Doch das ICO endet schon bald, womit diese Chance für immer verpasst ist.

Investiere noch heute in Flockerz.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.