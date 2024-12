Im Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 41,6 Mio. USD, seit Jahresbeginn von 113,4 Mio. USD

Ertrag vor Ertragssteuern in Höhe von 5,1 Mio. USD im Quartal sowie 13,2 Mio. USD seit Jahresbeginn

Auftragsbestand von 114,2 Mio. USD zum 31. Oktober 2024, verglichen mit 68,5 Mio. USD zum 31. Januar 2024

Perma-Pipe International Holdings, Inc (NASDAQ: PPIH) gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal sowie den Zeitraum seit Beginn des Geschäftsjahres bis 31. Oktober 2024 bekannt.

"Der Nettoumsatz belief sich im dritten Quartal auf 41,6 Mio. USD dies entspricht einem Rückgang von 4,1 Mio. USD im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der den Stammaktien zurechenbare Nettoertrag in Höhe von 2,5 Mio. USD stieg um 0,5 Mio. USD bzw. 29 gegenüber 1,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate bis 31. Oktober 2024 betrug der Nettoumsatz 113,4 Mio. USD ein Plus von 3 im Vergleich zu den neun Monaten bis 31. Oktober 2023. Der den Stammaktien zurechenbare Nettoertrag in Höhe von 7,2 Mio. USD stieg um 5,4 Mio. USD bzw. 294 im Vergleich zu einem den Stammaktien zurechenbaren Nettoertrag von 1,8 Mio. USD in den neun Monaten bis 31. Oktober 2023", berichtet David Mansfield, President und CEO.

"Der Auftragsbestand weist im dritten Quartal ein beträchtliches Wachstum auf und liegt nun bei 114,2 Mio. USD. Dies entspricht etwa neun Monatsumsätzen, gemessen an den Umsatzzahlen der Vorjahre. Die kontinuierliche Zunahme unseres Auftragsbestands in den letzten beiden Quartalen ist ermutigend und stimmt uns optimistisch für das kommende Jahr. Zudem stellt der Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals den höchsten Stand seit dem Wechsel von MFRI zu Perma-Pipe im März 2017 dar", so Mansfield weiter.

"Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 spiegeln weiterhin eine außergewöhnliche Performance wider, die das ganze Jahr über konstant geblieben ist. Dabei ist anzumerken, dass unser den Stammaktien zurechenbarer Nettoertrag für die neun Monate bis zum 31. Oktober 2024 den höchsten Gewinn des laufenden Jahres seit dem Übergang von MFRI zu Perma-Pipe darstellt", so Mansfield.

"Wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen und weiter anhaltenden Geschäftsentwicklung, die durch den deutlichen Anstieg des Auftragsbestandes und des Aktienkurses bekräftigt wird. Die gestiegenen Infrastrukturausgaben in Saudi-Arabien, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind die Haupttreiber unserer allgemeinen Verbesserung, und die Stärke unserer Finanzergebnisse ermöglicht uns, strategische Initiativen weiter voranzutreiben", resümiert Mansfield.

Geschäftsjahr 2024 Ergebnisse des dritten Quartals

Der Nettoumsatz betrug 41,6 Mio. USD bzw. 45,7 Mio. USD in den drei Monaten bis zum 31. Oktober 2024 bzw. 2023. Der Rückgang um 4,1 Mio. USD bzw. 9 resultiert aus der Zeitplanung der Projektdurchführung.

Der Bruttogewinn betrug 14,1 Mio. USD bzw. 34 des Nettoumsatzes und 13,2 Mio. USD bzw. 29 des Nettoumsatzes in den drei Monaten bis zum 31. Oktober 2024 bzw. 2023. Der Anstieg um 0,9 Mio. USD lässt sich hauptsächlich auf bessere Margen aufgrund des Produktmixes zurückführen.

In den drei Monaten bis zum 31. Oktober 2024 bzw. 2023 beliefen sich die allgemeinen Verwaltungskosten auf 7,3 Mio. USD bzw. 5,7 Mio. USD. Der Anstieg um 1,6 Mio. USD ist das Ergebnis höherer Lohnkosten und Honorare im Berichtsquartal.

Die Vertriebskosten beliefen sich in den drei Monaten zum 31. Oktober 2024 und 2023 auf 1,2 Mio. USD bzw. 1,5 Mio. USD. Der Rückgang um 0,3 Mio. USD beruht auf niedrigeren Lohnkosten im Berichtsquartal.

Der Nettozinsaufwand blieb konstant und belief sich in den drei Monaten bis 31. Oktober 2024 und 2023 auf 0,5 Mio. USD bzw. 0,6 Mio. USD.

Die sonstigen Aufwendungen lagen in den drei Monaten bis 31. Oktober 2024 und 2023 bei 0,1 Mio. USD bzw. 0,5 Mio. USD. Grund für den Rückgang um 0,4 Mio. USD waren hauptsächlich Wechselkursschwankungen bei Fremdwährungstransaktionen.

In den drei Monaten bis 31. Oktober 2024 bzw. 2023 betrug die ETR des Unternehmens 32 bzw. 31 %. Die Veränderung bei der ETR lässt sich auf die Möglichkeit in den USA zurückführen,im laufenden Jahr steuerliche Vorteile bei Verlusten geltend zu machen, während im Vorjahr eine volle Wertberichtigung erfolgte, sowie auf Veränderungen bei der Zusammensetzung von Erträgen und Verlusten in verschiedenen Rechtsordnungen.

Der den Stammaktien zurechenbare Nettoertrag betrug 2,5 Mio. USD bzw. 1,9 Mio. USD in den drei Monaten bis zum 31. Oktober 2024 bzw. 2023. Der Anstieg um 0,6 Mio. USD war hauptsächlich auf eine effektivere Projektdurchführung im Quartal zurückzuführen.

Geschäftsjahr 2024 Ergebnisse seit Jahresbeginn

Der Nettoumsatz betrug 113,4 Mio. USD bzw. 110,5 Mio. USD in den neun Monaten bis 31. Oktober 2024 bzw. 2023. Der Anstieg um 2,9 Mio. USD bzw. 3 war auf das gestiegene Verkaufsvolumen im Nahen Osten zurückzuführen.

Der Bruttogewinn lag bei 38,1 Mio. USD oder 34 des Nettoumsatzes bzw. bei 29,4 Mio. USD oder 27 des Nettoumsatzes in den neun Monaten bis 31. Oktober 2024 bzw. 2023. Die Steigerung um 8,7 Mio. USD ist hauptsächlich das Ergebnis verbesserter Margen aufgrund des Produktmixes.

Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich in den neun Monaten bis 31. Oktober 2024 bzw. 2023 auf 19,5 Mio. USD bzw. 16,4 Mio. USD. Das Plus von 3,1 Mio. USD war auf höhere Lohnkosten und Honorare zurückzuführen.

Die Vertriebskosten beliefen sich in den neun Monaten bis 31. Oktober 2024 bzw. 2023 auf 3,8 Mio. USD bzw. 4,2 Mio. USD. Der Rückgang um 0,4 Mio. USD ergab sich aus niedrigeren Lohnkosten.

Der Nettozinsaufwand belief sich in den neun Monaten bis 31. Oktober 2024 bzw. 2023 auf 1,5 Mio. USD bzw. 1,8 Mio. USD. Der Grund für den Rückgang um 0,3 Mio. USD waren insbesondere rückläufige Zinssätze bei bestimmten variabel verzinslichen Verbindlichkeiten.

Die sonstigen Aufwendungen beliefen sich in den neun Monaten bis 31. Oktober 2024 bzw. 2023 auf 0,2 Mio. USD bzw. 0,4 Mio. USD. Wichtigster Faktor waren Wechselkursschwankungen bei Fremdwährungstransaktionen.

Die ETR des Unternehmens betrug 28 bzw. 49 in den neun Monaten bis zum 31. Oktober 2024 bzw. 2023. Die Veränderung bei der ETR lässt sich auf die Möglichkeit in den USA zurückführen,im laufenden Jahr steuerliche Vorteile bei Verlusten geltend zu machen, während im Vorjahr eine volle Wertberichtigung erfolgte, sowie auf Veränderungen bei der Zusammensetzung von Erträgen und Verlusten in verschiedenen Rechtsordnungen.

Der den Stammaktien zurechenbare Nettoertrag lag in den neun Monaten bis zum 31. Oktober 2024 und 2023 bei 7,2 Mio. USD bzw. 1,8 Mio. USD. Der Anstieg um 5,4 Mio. USD war im Wesentlichen auf eine effektivere Projektdurchführung im Verlauf des Jahres zurückzuführen.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (das "Unternehmen") ist ein weltweit führender Anbieter vorisolierter Rohrleitungen und Leckerkennungssysteme für die Öl- und Gasförderung, Fernwärme und -kühlung sowie andere Anwendungen. Es nutzt sein umfangreiches Know-how in den Bereichen Konstruktion und Fertigung, um Rohrleitungslösungen zu entwickeln, die komplexe Herausforderungen beim sicheren und effizienten Transport vieler Arten von Flüssigkeiten bewältigen. Insgesamt ist das Unternehmen an vierzehn Standorten in sechs Ländern tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und andere Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Begriffe auszeichnen, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und unterliegen damit den Safe-Harbor-Bestimmungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete zukünftige Performance und Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Diese Aussagen sollten vor dem Hintergrund der zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten betrachtet werden, die mit der Geschäftstätigkeit und dem Geschäftsumfeld des Unternehmens verbunden sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: (i) Schwankungen der Erdöl- und Erdgaspreise und deren Auswirkungen auf das Auftragsvolumen der Kunden für die Produkte des Unternehmens; (ii) die Fähigkeit des Unternehmens, Rohstoffe zu günstigen Preisen zu erwerben und vorteilhafte Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; (iii) Streichungen bei den staatlichen Ausgaben für Projekte, die Produkte des Unternehmens verwenden, und Liquiditätsherausforderungen der nicht staatlichen Kunden des Unternehmens und den Zugang zu Kapitalmitteln; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen und auslaufende internationale Kreditfazilitäten zu erneuern; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, seinen strategischen Plan effektiv umzusetzen und eine nachhaltige Rentabilität und einen positiven Cashflow zu erzielen; (vi) die Fähigkeit des Unternehmens, eine langfristige Forderung im Zusammenhang mit einem Projekt im Nahen Osten einzutreiben; (vii) die Fähigkeit des Unternehmens, Änderungen der Steuervorschriften und -gesetze zu interpretieren; (viii) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Nettobetriebsverlustvorträge zu nutzen; (ix) Rückbuchungen von zuvor erfassten Umsätzen und Gewinnen, die aus ungenauen Schätzungen im Zusammenhang mit der "über die Zeit" vorgenommenen Umsatzrealisierung des Unternehmens resultieren; (x) das Versäumnis des Unternehmens, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung einzurichten und aufrechtzuerhalten; (xi) der Zeitpunkt des Auftragseingangs, der Ausführung, der Lieferung und der Abnahme der Produkte des Unternehmens; (xii) die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich Abschlagsvereinbarungen für Großaufträge auszuhandeln; (xiii) die aggressive Preisgestaltung bestehender Konkurrenten und der Eintritt neuer Konkurrenten in die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist; (xiv) die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte ohne versteckte Mängel herzustellen und Regressansprüche gegenüber Lieferanten geltend zu machen, die dem Unternehmen möglicherweise fehlerhafte Werkstoffe liefern; (xv) Kürzungen oder Stornierungen von Aufträgen, die im Auftragsbestand des Unternehmens enthalten sind; (xvi) Risiken und Unwägbarkeiten, die für die internationalen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens spezifisch sind; (xvii) die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und wichtiges Personal zu gewinnen und zu halten; (xviii) die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile seiner Wachstumsinitiativen zu erzielen; (xix) die Auswirkungen von Pandemien und anderen öffentlichen Gesundheitskrisen auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeiten; und (xx) die Auswirkungen von Cybersecurity-Bedrohungen auf die Informationstechnologiesysteme des Unternehmens. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Ausführlichere Informationen zu Faktoren, die unsere Performance beeinflussen können, finden Sie in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, die unter https://www.sec.gov sowie im Bereich "Investor Center" auf unserer Website (http://investors.permapipe.com) abrufbar sind.

Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. Oktober 2024, einschließlich der MD&A (Management's Discussion and Analysis) zur Finanzlage und zu den Betriebsergebnissen des Unternehmens, sind im Quartalsbericht auf Form 10-Q für das am 31. Oktober 2024 beendete Quartal enthalten, der bei der Securities and Exchange Commission zum oder rund um das Herausgabedatum dieses Dokuments eingereicht und unter www.sec.gov und www.permapipe.com abrufbar sein wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN ZUSAMMENFASSUNG DER KONZERNWEITEN BILANZ (in Tausenden, ausgenommen Angaben je Aktie) (Ungeprüft) Drei Monate bis

31. Oktober Neun Monate bis

31. Oktober 2024 2023 2024 2023 Nettoumsatz 41.563 45.690 113.397 110.489 Bruttogewinn 14.086 13.184 38.077 29.424 Summe Betriebsausgaben 8.500 7.145 23.214 20.618 Betriebsergebnis 5.586 6.039 14.863 8.806 Zinsaufwand 468 640 1.489 1.788 Sonstige Aufwendungen (50 (502 (156 (350 Ertrag vor Ertragssteuern 5.068 4.897 13.218 6.668 Ertragssteueraufwand 1.615 1.533 3.692 3.257 Nettoertrag 3.453 3.364 9.526 3.411 Abzüglich: Nettoertrag durch Minderheitsbeteiligungen 962 1.429 2.303 1.577 Auf Stammaktien entfallender Nettoertrag 2.491 1.935 7.223 1.834 Auf Stammaktien entfallendes Ergebnis je Aktie Unverwässert 0,31 0,24 0,91 0,23 Verwässert 0,31 0,24 0,90 0,23 Hinweis: Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie kann durch Rundungen beeinflusst werden.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN ZUSAMMENFASSUNG DER KONZERNWEITEN BILANZ (in Tausenden) (Ungeprüft) 31. Oktober 2024 31. Januar 2024 VERMÖGENSWERTE Umlaufvermögen 104.405 98.818 Langfristige Vermögenswerte 56.344 56.893 Summe Vermögenswerte 160.749 155.711 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten 53.794 57.742 Langfristige Verbindlichkeiten 26.792 25.991 Summe Verbindlichkeiten 80.586 83.733 Minderheitsbeteiligungen 8.952 6.266 Eigenkapital 71.211 65.712 Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital 160.749 155.711

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

