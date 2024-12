© Foto: Boris Roessler/dpa

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten Belgein: Verbraucherpreise 12/24 06:30 Uhr, Niederlande: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/24 (vorläufig) 16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 11/24 16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/24 Hinweis am Heiligabend: Börsen geschlossen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ), Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ), US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) Börsen in Russland geöffnet Tipp aus der …