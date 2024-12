DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend freundlich dank guter US-Vorgaben

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Dienstag positive Vorzeichen dominiert, nachdem die US-Aktienmärkte am Vorabend im Plus geschlossen hatten. Vor allem Technologiewerte erhielten einen Schub von ihren festen US-Pendants. Die Umsätze waren jedoch meist dünn wegen der anstehenden Weihnachtstage, an denen auch in der Region der Handel an einigen Börsenplätzen ruht.

In Hongkong schloss der Hang-Seng-Index nach einer verkürzten Sitzung 1,2 Prozent höher. Die dortige Börse bleibt am Mittwoch und Donnerstag geschlossen. In Schanghai ging es mit dem Composite-Index um 1,3 Prozent aufwärts. Chinesische Anleger setzten auf weitere Stimuli, vor allem für den angeschlagenen Immobiliensektor.

Etwas leichter tendierte derweil der Nikkei-225-Index in Tokio. Er verlor 0,3 Prozent auf 39.037 Punkte. Hier kam es nach dem Anstieg vom Montag zu kleineren Gewinnmitnahmen. Honda (+12,2%) und Nissan (+6%) profitierten derweil weiter von der geplanten Fusion der beiden Unternehmen, die am Montag offiziell angekündigt wurde. Honda will zudem eigene Aktien im Wert von 7 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Die Aktien von Mitsubishi, an der Nissan 24 Prozent hält, stiegen um 7,2 Prozent.

Kleinere Gewinnmitnahmen prägten auch den Handel im südkoreanischen Seoul vor einer eintägigen Feiertagspause. Die Börse dort bleibt am Mittwoch geschlossen. Der Kospi schloss 0,1 Prozent im Minus. Beobachter machten auch die unsichere innenpolitische Lage für die Zurückhaltung der Anleger verantworlich.

Der australische Aktienmarkt beendete den Handel am Dienstag nach einer verkürzten Sitzung 0,2 Prozent höher. Gestützt wurde die Stimmung von der australischen Notenbank. Im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung, das am Dienstag veröffentlicht wurde, stellte die Reserve Bank of Australia Zinssenkungen im kommenden Jahr in Aussicht. In Sydney ruht der Handel am Mittwoch und Donnerstag.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.220,90 +0,2% +8,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.036,85 -0,3% +17,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.440,52 -0,1% -8,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.393,53 +1,3% +14,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.121,91 +1,2% +16,6% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.769,55 +0,5% +14,8% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.601,86 +0,4% +9,7% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0396 -0,1% 1,0405 1,0434 -5,9% EUR/JPY 163,32 -0,1% 163,53 163,57 +5,0% EUR/GBP 0,8295 -0,1% 0,8299 0,8304 -4,4% GBP/USD 1,2533 -0,0% 1,2538 1,2566 -1,6% USD/JPY 157,11 -0,0% 157,16 156,76 +11,5% USD/KRW 1.458,93 +0,4% 1.452,90 1.452,36 +12,4% USD/CNY 7,1991 -0,0% 7,2010 7,1997 +1,4% USD/CNH 7,3047 -0,0% 7,3077 7,3076 +2,0% USD/HKD 7,7665 -0,1% 7,7709 7,7704 -0,6% AUD/USD 0,6246 -0,0% 0,6246 0,6250 -8,3% NZD/USD 0,5650 +0,1% 0,5645 0,5652 -10,6% Bitcoin BTC/USD 93.906,60 -1,1% 94.988,80 94.859,85 +115,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,61 69,24 +0,5% +0,37 +0,0% Brent/ICE 73,00 72,63 +0,5% +0,37 -1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.620,28 2.617,21 +0,1% +3,07 +27,1% Silber (Spot) 29,72 29,66 +0,2% +0,06 +25,0% Platin (Spot) 945,30 942,75 +0,3% +2,55 -4,7% Kupfer-Future 4,11 4,09 +0,5% +0,02 +3,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

December 24, 2024 02:21 ET (07:21 GMT)

