Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) -Der weltweit führende Nutzfahrzeughersteller Yutong Bus (https://en.yutong.com/) (SHA:600066) hat 500 Einheiten seiner kürzlich vorgestellten V6 (Van 6) Kleintransporter nach Lateinamerika geliefert und damit einen wichtigen Meilenstein in Yutongs strategischem Fahrplan auf dem lateinamerikanischen Markt gesetzt."Die 500 Einheiten des leichten Nutzfahrzeugs V6 wurden nach und nach auf dem lateinamerikanischen Markt eingeführt. Wir freuen uns darauf, die zuverlässige Leistung dieser Fahrzeuge in Zukunft gemeinsam mit allen zu erleben", sagte Evan Mao, der Produktmanager von Yutong Bus.Das Modell wurde speziell für den lateinamerikanischen Markt angepasst und vereint die innovativen Technologien von Yutong Bus für öffentliche Verkehrsmittel und fortschrittliche Fertigungstechniken mit umfassender Berücksichtigung der Erfahrungen von Fahrgästen und Fahrern. Die V6-Vans erfüllen die vielfältigen Anforderungen an einen maßgeschneiderten Personentransport, den Empfang von Geschäftsgästen und den Pendelverkehr im Tourismusbereich, um einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen.Die Lebensdauer der V6-Transporter wurde durch eine elektrophoretische Zirkoniumbeschichtung erheblich verlängert, die dafür sorgt, dass die Karosserie 20 Jahre lang frei von struktureller Korrosion bleibt. Yutong Bus hat den ersten 20-jährigen Korrosionsschutztest für das gesamte Fahrzeug abgeschlossen, der auch unter extremen Arbeitsbedingungen durchgeführt wurde - ein Novum in der Branche.Darüber hinaus haben die V6-Transporter den ersten 2-Millionen-Kilometer-Betriebstest der Branche absolviert. Die Zuverlässigkeitsprüfung begann im Jahr 2023 und hat 63.000 km eines verstärkten Straßentests erfolgreich abgeschlossen, wobei die gesamte Fahrzeugstruktur intakt blieb und keine langlebigen Teile und Komponenten ausgetauscht wurden.Yutong hat auch eine Sitzkonstruktion entwickelt, bei der die Halterungen für den Fahrgastsitz im Träger befestigt werden, um die Anforderungen an die dynamische Aufprallfestigkeit und die Beschädigung bei 50 km/h zu erfüllen. Die Karosserie besteht zu mehr als 55 % aus hochfestem Stahl, und die Schlüsselkomponenten sind aus warmgeformtem, ultrahochfestem Stahl mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1.500 MPa gefertigt, was das Sicherheitsniveau erheblich verbessert.Das Überwachungssystem des V6 ist mit mehreren Kameras ausgestattet, die den Zustand der Straße und das Verhalten des Fahrers erfassen, sowie mit Trittsensoren, die die Straße vor dem Fahrzeug, den Fahrbereich und das Gaspedal in Echtzeit aufzeichnen und speichern. Er bietet außerdem ein stabiles und reibungsloses Fahr- und Fahrerlebnis mit ausreichender Breite, Höhe und Sitzabständen für bis zu 20 Sitze, die flexibel angepasst werden können.In Zukunft wird Yutong Bus die Serie der reinen Elektrobusse auf den Markt bringen. Damit sollen technologische Innovationen und die Anpassung von Dienstleistungen in der Region gefördert werden.Video - https://www.youtube.com/watch?v=LTNh8IuJXroFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2586716/Yutong_Bus_Delivers_500_Units_New_V6_Van_Latin_America.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yutong-bus-liefert-500-einheiten-des-neuen-v6-vans-nach-lateinamerika-302338808.htmlPressekontakt:Allan Yan,Manager für internationale Öffentlichkeitsarbeit,yanxyd@yutong.comOriginal-Content von: Yutong Bus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132929/5937624