DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester bei ruhigem Handel - Viele Börsen geschlossen

DOW JONES--An Heiligabend sind in Europa nur wenige Börsen geöffnet. Dort, wo gehandelt wird - unter anderem in London, Amsterdam, Brüssel und Paris, - findet vor der Weihnachtspause nur eine verkürzte Sitzung statt. Dank positiver Vorgaben aus den USA ist die Stimmung freundlich, die Umsätze sind aber dünn, weil viele Akteure schon in den Weihnachtsferien sind.

An den US-Börsen war es am Montag mit den Kursen nach oben gegangen, nachdem Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausgefallen waren. Das linderte Befürchtungen, die US-Notenbank könnte im kommenden Jahr das Tempo ihrer Zinssenkungen drosseln, wie Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote anmerkt.

Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Astrazeneca tendiern in London etwas fester geraten. Der Pharmahersteller und sein japanischer Partner Daiichi Sankyo haben mitgeteilt, dass sie ihren Antrag auf Zulassung des Lungenkrebsmittels Dato-dxd in Europa nach Rücksprache mit der Europäischen Arzneimittelagentur zunächst zurückgezogen haben. Sie wollten aber weiter daran arbeiten, das Mittel in Europa auf den Markt zu bringen, so die beiden Unternehmen.

Eine Gewinnwarnung schickt derweil die ebenfalls in London gelistete Vistry Group auf Talfahrt. Der Kurs sackt um 16 Prozent ab. Grund für die Prognosesenkung sei, dass sich zum Jahresende einige Transaktionen verzögert hätten, teilte das Immobilienunternehmen mit.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.862,52 +0,2% 9,59 +7,5% Stoxx-50 4.276,13 +0,2% 9,87 +4,5% DAX Geschlossen +18,5% MDAX Geschlossen -5,3% TecDAX Geschlossen +2,7% SDAX Geschlossen -2,8% FTSE 8.130,82 +0,3% 28,10 +4,8% CAC 7.300,52 +0,4% 28,20 -3,2% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:50 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0397 -0,1% 1,0434 1,0414 -5,9% EUR/JPY 163,27 -0,2% 163,41 162,88 +4,9% EUR/CHF 0,9357 +0,1% 0,9324 0,9311 +0,8% EUR/GBP 0,8296 -0,0% 0,8302 0,8287 -4,4% USD/JPY 157,04 -0,1% 156,62 156,38 +11,5% GBP/USD 1,2532 -0,1% 1,2568 1,2569 -1,5% USD/CNH (Offshore) 7,3033 -0,1% 7,3042 7,2963 +2,5% Bitcoin BTC/USD 94.293,70 -0,7% 94.832,50 97.370,00 +116,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,77 69,24 +0,8% +0,53 +0,2% Brent/ICE 73,10 72,63 +0,6% +0,47 -1,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,95 45,75 +0,4% +0,20 +19,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.618,01 2.617,21 +0,0% +0,81 +26,9% Silber (Spot) 29,64 29,66 -0,1% -0,02 +24,7% Platin (Spot) 940,90 942,75 -0,2% -1,85 -5,2% Kupfer-Future 4,05 4,03 0% +0,02 +2,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

December 24, 2024 04:09 ET (09:09 GMT)

