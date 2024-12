NEW YORK (IT-Times) - Der Einfluss von drei der größten Unternehmen der Welt im Nasdaq 100 Index wurde verringert, nachdem die Aktienkurse stark gestiegen sind und Unternehmen deutlich höher bewertet werden. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA), Meta Platforms Inc. (Nasdaq: META) und Broadcom Inc. (Nasdaq: AVGO)...

Den vollständigen Artikel lesen ...