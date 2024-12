© Foto: AdobeStock

Kupfer dürfte mit einem soliden Plus aus dem Börsenjahr 2024 gehen - nicht mehr und nicht weniger. Die Musik spielte aber woanders; u.a. im Technologiebereich (Broadcom, Nvidia) und bei den Kryptowährungen (Bitcoin).Kupfer könnte in 2025 positiv überraschen In den letzten Monaten baute sich eine beachtliche Drohkulisse auf. Obgleich zu erwarten ist, dass sich diese über kurz oder lang wieder in Wohlgefallen auflösen wird, ist sie bis auf weiteres da und dürfte so das Handelsgeschehen bei Kupfer in den nächsten Monaten bestimmen. Die schwache Nachfrage und hier vor allem die chinesische setzten dem Industriemetall in den letzten Monaten massiv zu. Die chinesische Regierung versucht mit …