Bitcoin: Hält diese Linie oder folgt zum Jahresbeginn der Crash?

Die Lage im Bitcoin ($BTC) sah schon einmal besser aus als in den letzten Tagen. Ausgerechnet zum Jahresende folgte eine neue Korrektur im Bitcoin. Dabei hätte das Krypto-Wintermärchen perfekt sein können. Nach der US-Wahl am 5. November schaffte es der Bitcoin endlich auf die lange erwartete und aus psychologischer Sicht bedeutende Marke von 100.000 US-Dollar.

Noch im Dezember schaffte er es sogar auf sein derzeitiges Allzeithoch von 108.268,45 US-Dollar. Doch seitdem folgte die Flaute im Kurs. Sogar der Aufwärtstrend wurde gebrochen. Nun steht der Bitcoin an einer entscheidenden Marke, an der es sich entscheiden könnte, ob sich die Korrektur zu einem Crash ausweitet.

(Am 17. Dezember hat der Bitcoin bei 108.268,45 US-Dollar ein neues Allzeithoch gebildet - Quelle: coinmarketcap.com)

Umkehr oder Crash? - Diese Marke könnte entscheidend sein

Obwohl der Bitcoin seinen Aufwärtstrend bereits am Freitag, dem 20. Dezember, gebrochen hat, ist der Abverkauf bislang nicht zu einer größeren Korrektur oder gar einem Crash ausgeartet, was schon mal ein positives Zeichen ist. Doch ausgerechnet heute steht der Bitcoin an einer entscheidenden Marke. Denn derzeit notiert der Bitcoin an der Unterstützungszone zwischen 90.861 und 92.299 US-Dollar. An diesem wichtigen Support hat der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung schon dreimal gedreht. Es wird also spannend, ob er es von diesem Punkt aus schafft, endgültig wieder nach oben zu laufen.

(An der aktuellen Supportzone hat der Kurs des Bitcoins bereits dreimal gedreht - Quelle: Tradingview.com)

Gefährlich würde es werden, falls der Bitcoin tatsächlich nach unten durchbricht. In dem Falle könnte es wirklich zu einem starken Abverkauf kommen, der sich in einen ausgewachsenen Crash verwandeln könnte. Derzeit sieht es jedoch so aus, als könnte der Support halten, was ein wenig Hoffnung gibt. Denn an solchen entscheidenden Kursmarken kommt es oft zum Turnaround.

Die Chancen für eine Fortsetzung bzw. erneute Aufnahme des Bullenmarkts stehen deutlich höher als die Chancen auf einen Crash, wobei auch dieser aktuell nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Bitcoin also positiv in das nächste Jahr starten und dabei viele andere Coins auf seinem Weg zu neuen Allzeithochs mit nach oben ziehen. Ein heißer Kandidat dafür ist derzeit Flockerz ($FLOCK).

Erfahre jetzt mehr über Flockerz.

Kann Flockerz wirklich Gewinne von x15 erzielen?

Obwohl Flockerz noch unter dem Radar der meisten großen Investoren fliegt, werden immer mehr Analysten auf das einzigartige Krypto-Projekt aufmerksam. Das liegt unter anderem daran, dass das Potenzial des Coins nach dem ICO auf über x15 geschätzt wird.

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Flockerz zu den nächsten großen Geschichten am Kryptomark gehören könnte. Und der Zeitpunkt ist weitestgehend perfekt, denn mit dem wahrscheinlichen Anstieg, der zum Jahresbeginn erfolgen könnte, sind die Chancen für einen unglaublichen Kursanstieg in Flockerz sehr hoch.

(Flockerz könnte laut verschiedenen Analysten nach dem ICO stark ansteigen - Quelle: flockerz.com)

Flockerz hat eine große Priorität. Und diese liegt in der Community. Denn bei Flockerz werden die Investoren regelmäßig zur Abstimmung über die Zukunft des Projekts gebeten. Die über 12.000 Anleger starke Community hat also in allen Bereichen des Projekts volles Mitspracherecht. Und nicht nur das. Für die Abstimmung erhalten Anleger sogar noch $FLOCK-Token über die moderne und in dieser Form einzigartige Vote to Earn-Funktion in Flockerz.

Anleger können sich also ganz einfach neue Token dazuverdienen. Es sieht also sehr gut dafür aus, dass Flockerz die hohen Erwartungen wirklich erfüllen kann. Derzeit sind die $FLOCK-Token noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Anleger bereits fast 8 Millionen Dollar investiert haben, um noch vor dem Listing na den Kryptobörsen dabei zu sein. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen.

Investiere noch heute in Flockerz.

