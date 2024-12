Am Freitag konnte die Palantir-Aktie mal wieder im hohen Tempo in Richtung Norden marschieren. Um satte 8,5 Prozent legte das Papier an Wert zu und machte es sich zum Wochenende bei 80,55 US-Dollar bequem. Auf Schlusskursbasis ist das, mal wieder, ein frischer Rekord.Wie gehabt profitiert Palantir (US69608A1088) schwer vom KI-Hype sowie der nicht enden wollenden Nachfrage von Militär und diversen Behörden. Es scheint schlicht nichts zu geben, was mit den Software-Lösungen des US-Konzerns ernsthaft mithalten kann. Zwar wird auch immer wieder eifrig über Dinge wie ...

