BlackRocks Ethereum ETF hält mittlerweile über 1 Mio. ETH

Die Krypto-ETFs sind eine der bedeutendsten Errungenschaften für den Kryptomarkt im bald endenden Jahre 2024. Ihre Einführung hat dem Bitcoin Anfang des Jahres nicht nur einen starken Bull Run beschert, sondern könnte auch langfristig eines der bedeutendsten Handelsinstrumente auf dem Kryptomarkt werden.

Vor allem, da institutionelle Investoren vornehmlich die börsengehandelten Fonds für ihre Investments nutzen. Und die sind es nun mal, die das Big Money kontrollieren. Der größte Bitcoin-Spot-ETF ist der iShares Bitcoin Trust ($IBIT) von BlackRock, der ein Gesamtvolumen von über 51 Mrd. US-Dollar aufweist. Doch nicht nur der $IBIT wächst rasant, auch ein anderer Exchange Traded Fund von Blackrock erzielt immer größere Erfolge.

Wie groß kann der Ethereum ETF von BlackRock noch werden?

An seinen großen Bruder, den iShares Bitcoin Trust, reicht der iShares Ethereum Trust ($ETHA) zwar bei Weitem nicht heran, dennoch verzeichnet auch dieser ein steigendes Wachstum. Nachdem die Ether-ETFs und mit ihnen der Kurs von Ethereum durch den Grayscale Ethereum Trust hohe Abflüsse verkraften mussten, hat diese unangenehme Situation schon vor Wochen gedreht.

Mittlerweile erzielen die Ether-ETFs regelmäßig hohe Zuflüsse. Allein am 23. Dezember sind 130,8 Mio. US-Dollar in den Ether-ETF geflossen. Da die börsengehandelten Ethereum-Fonds physisch besichert sind, muss BlackRock auch tatsächlich Ethereum zur Besicherung kaufen. Das hat dazu geführt, dass der Finanzkonzern mittlerweile über 1 Mio. Ether hält.

(In den letzten Wochen haben die Ether-ETFs hohe Zuflüsse erzielt - Quelle: farside.co.uk)

Obwohl die Ethereum-ETFs anfangs als Enttäuschung gestartet sind, zeigt sich mittlerweile, dass die zahlreichen Experten, die hohe Zuflüsse prognostizierten, letztendlich doch recht hatten. Natürlich sind die Ether-Fonds noch meilenweit davon entfernt, ähnlich hohe Zuflüsse zu erzielen wie die Bitcoin-Spot-ETFs, aber dennoch zeigt sich, dass auch diese börsengehandelten Fonds den Kryptomarkt auf seiner Reise nach oben unterstützen werden. Neben Ethereum und dem Bitcoin könnten davon auch zahlreiche andere Coins profitieren. Ein gutes Beispiel dafür ist Flockerz.

Das ist das Erfolgsgeheimnis von Flockerz

Flockerz basiert auf einem einzigartigen Gefühl der Zusammengehörigkeit, das in der Community gelebt wird. Diese ist daher auf mittlerweile 12.000 Anleger angewachsen, die dem Coin auf X und Twitter folgen. Was Flockerz so einzigartig macht, ist, dass die Investoren des Projekts bei jeder größeren Entscheidung über die Zukunft des Projekts zur Abstimmung gebeten werden. Dabei erhalten sie für die Stimmabgabe sogar noch eine Menge $FLOCK-Token über die in dieser Form einzigartige Vote to Earn-Funktion.

(Flockerz ist ein spannendes Projekt, das auf eine innovative Vote-to-Earn-Funktion setzt - Quelle: flockerz.com)

Flockerz ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und ie zahlreichen Vorteile, die Anleger bei dem neuen Coin genießen und das hohe Potenzial, das von Analysten immer wieder prognostiziert wird, haben dazu geführt, dass die Vorverkaufssumme von Flockerz auf mittlerweile über 7,71 Mio. US-Dollar angestiegen ist.

Ein Ende der Nachfrage scheint nicht in Sicht zu sein. Daher sind die Aussichten für die $FLOCK-Community nach dem Handelsstart des Coins extrem positiv. Anleger, die diese Gelegenheit nicht verpassen möchten, haben noch für kurze Zeit die Chance, in das ICO von Flockerz zu investieren, bevor der Coin eine mögliche Explosion startet.

