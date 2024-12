NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag etwas höher in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial legte eine halbe Stunde nach Ertönen der Eröffnungsglocke um 0,04 Prozent auf 42 924,80 Punkte zu. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 gewann 0,38 Prozent auf 5996,63 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,60 Prozent auf 21.631,76 Einheiten.

Marktbewegende Unternehmensnachrichten war rar gesät. Aus der Konjunktur wird noch weniger erwartet. An Heiligabend schließen die Tore der New Yorker Börsen bereits um 19.00 Uhr MEZ. Am Mittwoch bleiben sie ganz geschlossen./he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711