DJ HEILIGABEND-ÜBERBLICK/24. Dezember 2024

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Metlife kauft Pinebridge für bis zu 1,2 Mrd US-Dollar

Metlife übernimmt Pinebridge Investments, einen globalen Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rund 100 Milliarden US-Dollar. Verkäufer ist die Pacific Century Group des Milliardärs Richard Li. Der Kaufpreis beträgt bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar. Metlife gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen bei Abschluss der Transaktion 800 Millionen US-Dollar in bar für Pinebridge zahlen werde und weitere 200 Millionen US-Dollar vorbehaltlich des Erreichens bestimmter Finanzkennzahlen im Jahr 2025 und weitere 200 Millionen US-Dollar im Rahmen eines mehrjährigen Earn-outs fällig würden.

Deutscher Flugtaxi-Entwickler Lilium findet Investor

Der deutsche Flugtaxi-Entwickler Lilium hat einen Käufer gefunden. Wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilte, wird es von der eigens gegründeten Mobile Uplift Corporation GmbH übernommen, hinter der Investoren aus Nordamerika und Europa stehen. Mobile Uplift will demnach die operativen Vermögenswerte der Lilium GmbH and Lilium eAircraft GmbH kaufen. Das Closing ist für Anfang Januar geplant. Die Lilium N.V. soll laut der Mitteilung keine Mittel erhalten.

American Airlines streicht Flüge wegen technischen Problems

American Airlines muss an einem der verkehrsreichsten Tage des Jahres Flüge wegen eines technischen Problems streichen. "Ein technisches Problem beeinträchtigt die Flüge von American an diesem Morgen. Unsere Teams arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben, und wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten", teilte die Fluggesellschaft auf Anfrage mit. Zuvor hatten Nachrichten im Kurznachrichtendienst X darauf hingedeutet, dass die Fluggesellschaft Flüge annulliert.

Airbus von Swiss muss in Österreich notlanden

Ein von der Fluggesellschaft Swiss betriebener Airbus hat wegen Triebwerksproblemen und Rauchentwicklung in der Kabine und im Cockpit in Österreich notlanden müssen. Wie die Lufthansa-Tochter mitteilte, handelte es sich um eine Maschine des Typs Airbus A220-300, die mit 74 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern an Bord von Bukarest nach Zürich unterwegs war. Zwei Besatzungsmitglieder befanden sich am Dienstagmittag noch im Krankenhaus. Einer der beiden, der mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Graz geflogen worden war, befand sich auf der Intensivstation, sein Zustand sei weiter unklar, so Swiss.

Vistry Group senkt Gewinnprognose

Die Vistry Group hat ihre Prognose des bereinigten Jahresgewinns gesenkt. Das auf den Bau von Eigenheimen spezialisierte Unternehmen macht dafür Verzögerungen bei Transaktionen und Verkäufen von Häusern zum Jahresende verantwortlich. Das im FTSE-250 notierte Unternehmen teilte am Dienstag mit, dass es nun einen bereinigten Vorsteuergewinn für das Jahr von 250 Millionen Pfund erwartet. Bisher hatte Vistry 300 Millionen Pfund in Aussicht gestellt.

China plant 2025 rekordhohe Ausgabe von "Special Treasury Bonds" - Agentur

China will im kommenden Jahr sogenannte Special Treasury Bonds im rekordhohen Volumen von 411 Milliarden US-Dollar begeben. Damit will die Regierung in Peking der heimischen Wirtschaft auf die Sprünge helfen, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet. Reuters zufolge soll der Erlös der Anleihemissionen einerseits in Subventionsprogramme fließen, mit denen der Konsum angekurbelt werden soll. Gefördert werden sollen ferner unter anderem die Modernisierung von Unternehmensausrüstungen und Investitionen in verschiedene Sektoren.

Australische Notenbank öffnet Tür zu Zinsöffnungen

Die Reserve Bank of Australia (RBA) ist nunmehr zuversichtlicher, dass sich die Inflation nachhaltig auf ihr Ziel zubewegt. Wenn die kommenden Daten diesen Trend bestätigen, könnte sie Anfang nächsten Jahres mit einer Zinssenkung beginnen. "Sollte sich der künftige Datenfluss weiterhin im Einklang mit den Erwartungen [des RBA-Vorstands] oder schwächer als diese entwickeln, würde dies die Zuversicht weiter stärken, dass die Inflation nachhaltig auf das Ziel zurückgeht", heißt es im Protokoll der RBA-Sitzung vom 9. und 10. Dezember, das am Dienstag veröffentlicht wurde.

US-Notenbank will Banken-Stresstests transparenter gestalten

Die US-Notenbank (Fed) will ihr Verfahren für Stresstests der Rezessionsresistenz von Banken verbessern und beabsichtigt, Anfang nächsten Jahres öffentliche Stellungnahmen zu den geplanten Änderungen einzuholen, wie die Zentralbank am Montag mitteilte. Die Änderungen zielten darauf ab, die jährlichen Stresstests transparenter zu gestalten und die Kapitalanforderungen von Jahr zu Jahr konsistenter zu halten, so die Fed.

GB/Regierung bittet Autoindustrie um Stellungnahme zu Null-Emissionsplan

Die britische Regierung bittet die Automobilindustrie um ihre Meinung zur Umsetzung eines Plans, der die Abschaffung von Benzin- und Dieselfahrzeugen und den Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen ab 2030 vorsieht. Wie die britische Verkehrsministerin Heidi Alexander am Dienstag mitteilte, bittet sie die Branche um ihre Meinung zu der Frage, wie der Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren ab 2030 eingestellt werden kann, sowie zu den möglichen Anforderungen für den Verkauf neuer, nicht emissionsfreier Lieferwagen zwischen 2030 und 2035.

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Dez +5,0% gg Vorjahr

