NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag unter 1,04 US-Dollar gefallen. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0390 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0395 (Montag: 1,0393) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9620 (0,9621) Euro.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden an Heiligabend nicht veröffentlicht. Viele europäische Börsen haben bereits geschlossen und öffnen erst wieder am Freitag. In New York endet das Geschäft an der Wall Street am Dienstag früher, bevor es dort am Donnerstag weiter geht./he