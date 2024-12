NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 73,60 US-Dollar. Das waren 97 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung stieg um 91 Cent auf 70,15 Dollar.

Marktbewegende Nachrichten gab es keine. Das Handelsvolumen war angesichts vieler bereits an Heiligabend geschlossener Börsen in Europa und eines verkürzten Geschäfts in New York unterdurchschnittlich./he