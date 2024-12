Kurz vor Weihnachten konnten sich Volkswagen und die Gewerkschaft IG Metall noch auf eine Lösung im Streit um Sparpläne einigen. Die Schließung von Werken sowie betriebsbedingte Kündigungen konnten dabei zwar verhindert werden. Dennoch ist der sozialverträgliche Abbau von etwa 35.000 Stellen vorgesehen und die Kosten sollen in den nächsten Jahren drastisch sinken.Den Gewerkschaftern war dabei von Anfang an wichtig, dass auch die Manager sich an den Sparmaßnahmen bei Volkswagen (DE0007664039) beteiligen. Entsprechende Regelungen konnten allem ...

